久未聯絡舊同學請飲　大方台男照封大利市　新娘一話句令他超傻眼

台灣婚禮習俗多，舉凡新人挑選婚期、到出席親友該包多少紅包，都是要注意的一大學問。然而近日有位網友就提到自己收到一位多年未聯絡大學同學的喜帖，包了3600元（台幣，下同）的禮金獨自前往祝福，但在婚禮結束後，卻接到新娘來電表示家人剛剛算禮金帳目有出入，問他「包多少？有沒有包」，讓他當下非常傻眼，而這個狀況也許多網友議論紛紛。

（Facebook@爆廢公社二館）

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不管包多少還特地打電話來問，太失禮了吧！（即睇網民搞笑留言▼▼▼）

禮金不是當場點清？

有參加過婚禮都知道，通常到現場當下就會點清禮金數目及確認賓客姓名，就算有誤也應該找收禮金的親友確認。（即睇網民搞笑留言▼▼▼）

多年沒聯絡還包3600……原PO還有沒有缺「大學同學」啊A__A（誤）

面對如此無禮的問題，加上原PO與這位同學交情淺薄，還包3600自己一個人去參加婚禮，讓許多人都替他感到不值，也順便搶著當大學同學啦（即睇網民搞笑留言▼▼▼）

也可能是「特殊原因」？

帶著心意去祝福事後卻遭到這樣的質問，相信很多人都很不滿，不過有少數網友提到或許是當下有特殊狀況，造成賓客姓名與禮金金額對不起來，對方才再打電話來確認，原PO大學同學或許並無惡意。（即睇網民搞笑留言▼▼▼）

不管是為了之後回禮還是想抓內賊，直接問賓客禮金數字老實說真的不太禮貌啊！如果金額沒差很多，把焦點放在新人與賓客都參與盡興才是最重要的。

不管是為了之後回禮還是想抓內賊，直接問賓客禮金數字老實說真的不太禮貌啊...如果金額沒差很多，把焦點放在新人與賓客都參與盡興才是最重要的（聯合新聞網授權使用）

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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