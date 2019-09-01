台男購外賣為去世舅舅圓願　牛扒餐廳超暖舉動獲激讚　惹網民淚崩

現在餐廳除了餐點美味，往往賓至如歸的服務反而讓人留下更深刻的印象。近日有位網友就分享超暖消息，他提到自己的舅舅生前常常開玩笑表示「打賭輸的就請吃茹絲葵（Ruth's Chris Steak House）（知名牛排餐廳）」，然而後來舅舅因病過世，到最後都沒能與大家一同到餐廳用餐。

而原po與其他家人為了完成舅舅生前心願，想外帶茹絲葵餐點回去祭拜舅舅，到現場時卻被店家告知餐點容易融化建議內用，就在他們說明來龍去脈後，店家不只製作餐點，甚至還免費送需要升級套餐才有的甜點布丁，並且拍下店內座位照片，表示幫原PO舅舅留了位子，一系列超暖舉動讓原PO非常感動，也讓大家紅了眼眶。

就在他們說明來龍去脈後，店家不只製作餐點，甚至還免費送需要升級套餐才有的甜點布丁，並且拍下店內座位照片，表示幫原PO舅舅留了位子。」（爆怨公社）

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不是牛排嗎？怎麼祭出滿滿洋蔥逼人噴淚啦QAQ（即睇網民留言▼▼▼）

店家太暖❤

其實若顧客沒要求，一般也可以單純製作餐點就好，但店家顧慮到原PO的特殊情況，不但多給甜點，甚至還附贈有座位的照片，真的太貼心啦～（即睇網民留言▼▼▼）

原PO表示自己是第一次遇到這麼貼心的店家，雖然是很小的舉動卻讓他非常感動，而這間知名的牛排餐廳也讓不少網友出聲分享用餐經驗，很多人對於店家貼心的服務都非常有感。（即睇網民留言▼▼▼）

光是這件事想必就讓原PO對餐廳印象大大加分了吧～比起一般高級的桌邊服務，這種充滿溫度的小舉動反而讓人覺得更窩心，「台灣最美風景是人」這句話果然無誤啊！

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