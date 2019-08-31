暑假終結時　台媽分享仔女趕寫暑期作業現場圖片　惹網民共鳴

撰文：聯合新聞網
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暑假進入尾聲，中小學快將開學，小孩們都準備收心。有一名台灣網友在臉書「爆廢公社二館」PO出一張照片，只見孩子們認真趕暑假作業，讓原PO忍不住笑說：「整整2個月寫不出來的作業，最後一天都會靈感大爆發！」
原PO忍不住笑說「整整2個月寫不出來的作業，最後一天都會靈感大爆發！」（Facebook@爆廢公社二館）
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這就是學生的無限潛力！（即睇網民搞笑留言▼▼▼）
努力趕工ing
有網友表示，家中小朋友也是拖到開學前一刻才拚命趕工……心累……（即睇網民搞笑留言▼▼▼）
早早就寫完
不過也有小朋友是在放暑假的第一週就認真寫完～之後才能爽爽玩啊（即睇網民搞笑留言▼▼▼）
彷彿看見小時候
看到這張照片，瞬間勾起許多人的童年記憶，懷念當年寫暑假作業的場景～～（即睇網民搞笑留言▼▼▼）
本編也是那種會把暑假作業趁早寫完，後面盡情玩樂的！不過寫不出數學作業，所以只好開學提早到校抄同學的（好孩子不要學喔）。怎麼突然覺得小時候的回憶湧上心頭，本編先去一旁擦眼淚……
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