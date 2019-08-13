【倪匡專訪】讚百萬人和平示威有力量　暴力升級讓當權者轉移視線

政府提出修訂《逃犯條例》引發的示威衝突歷時已逾兩個月，但香港亂局仍未止息。在催淚彈橫飛、社會嚴重撕裂的2019年當下，常被網民謔稱是香港政局預言家的著名作家倪匡受訪，他大讚200萬人和平示威屬世界奇蹟，形容十分震撼；惟對示威者把暴力升級的策略卻不表贊同，「咁樣無作用，只係畀當政者轉移視線的機會」，他指損害交通迫政府回應更是下策，大感可惜。

倪匡認為和平示威百萬人上街的行動，更具力量。（資料圖片）

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衝擊洩憤 無助聚焦

倪匡於1983年寫下的作品《追龍》，被指內容與香港局勢不謀而合，近年每逢有政治爭議就被網民提起，倪匡亦被網民戲稱是預言家。雖然早已封筆，但84歲的倪匡仍然關心社會情況，每天透過報章和電視了解最新局勢，他形容反修例行動最初很成功，100萬甚至200萬示威者和平遊行震撼全球，極具力量。他指當時特首林鄭月娥雖沒按示威者意願「撤回」修例，但也算是有退讓。後來示威方向轉為衝擊，倪匡認為非良策，在他看來並無作用，「無可能攻得入警察總部，入立法會又如何？」。他指這次反修例連串行動的好處和壞處同樣是沒有集中的領導，大家各自為政，惟現時的衝擊是洩憤多於聚焦於整場運動，認為非好現象。

倪匡指整個運動從最初的和平遊行漸變成衝擊，對示威者一方來說十分不智，因暴力衝突會是予當政者轉移視線的好機會，「佢哋（當政者）點都無力量做得到，但反抗者自己供應（機會）畀當政者，古語叫『授人以柄』，即把劍給別人刺自己，好不智」。他認為這是年輕人衝動的典型，是必然過程，但遺憾事態發展至今，示威者要爭取的訴求似乎沒有辦法再進一步。

倪匡《追龍》的部分內容被指與現今香港政局很似，即睇其30多年前的「大預言」如何說！

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「元朗黑夜」被淡化感可惜

有網民認為加大力度衝擊才能令政府回應訴求，但倪匡並不認同，反問：「咁小兒科衝擊，政府怕咩嘢？」他指200萬人上街堪稱世界奇蹟，本會令香港站於不敗之地，反觀現時在外國人看來根本屬「小兒科」的衝擊，卻會令示威者有把柄被抓住不放，連「元朗黑夜」的嚴重性也被淡化，令他大感可惜，「錯過咗一個咁好嘅機會，畀咗武器人，但自己又得唔到咩嘢」。

倪匡指暴力衝擊以外，損害交通的不合作運動同樣不可取，強調在強弱面前一定站在弱勢一方，在抗爭中支持示威者面對強權，但示威者卻反把自己變成強勢一方，被阻的民眾反成弱者，做法極沒道理，「根本無意思，林鄭唔會搭地鐵，一哥坐一號車（1號車牌專車），你阻住有咩用？」，他指阻礙交通的行為得不到民眾支持，相信日後再搞遊行也不會再有這麼人參與，變相削弱已有的抗爭籌碼。縱使示威行動的暴力程度升級，但倪匡稱仍會站在示威者的一邊，笑言：「我反共反咗幾十年，唔通而家去撐警呀？」

倪匡於1957年偷渡來港，從不掩飾自己的反共立場，他指示威者目前走向正合乎當權者的意願，認為應找到令對手恐懼方向才對，「反政府行為當中，衝擊中聯辦、掉油漆彈之類，全部都係無殺傷力，如果次次50萬人上街，力量點都大過去塗污國徽，這雖然痛快但作用唔大，佢咪即刻換過一個」。

逾兩個月的反《逃犯條例》爭議，示威行動從和平漸趨暴力，政府至今仍未能提出解決之法...

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有高手隱藏在背後？

對於政府及撐警者多次提及《逃犯條例》爭議中有外國勢力介入，建制派議員亦認定有幕後黑手，倪匡認為如有人隱藏在背後指點江山，那人就是真正高手！他笑言難以理解「高手」如何隱藏，又笑言如有這樣的高手坐鎮反而是好事，最少示威者不會走錯方向。

不少人希望倪匡為香港前路指點迷津，他坦言反共者會認為香港將死，但這非絕對，因親共者反而覺得未來會更好，故不同立場看出不同結果，「上海千幾萬人一樣過日子，又唔見佢哋死？只係內地人肯適應，香港人唔肯適應」。至於近年屢次被提及的「港獨」，倪匡坦言根本只是夢想，他於1957年到香港後曾在報章發表文章，早說了港獨是無可能的事，「要獨立就要武力鬥爭，但雙方實力差太遠」。

倪匡為示威者的行動漸趨暴力而感到可惜，又指衝擊中聯辦塗污國徽並沒有實際作用。(資料圖片)

倪匡以玩啤牌作例子，直指一對A最大，在其面前一對2或是一對K，其實也一樣是輸，「就算你有機關槍都只是一對Q，始終打唔過，人哋有軍隊有武器，點都鬥唔過」。那香港人該如何自處？倪匡稱一是離開，一是排除萬難抗爭但爭取不到勝利，又或是自行調節成為順民，但如何適應這個已變成他形容「阿媽都唔認得」的香港，倪匡苦笑稱教不了：「我都無辦法適應，如果唔係我使咩喺蒙古出來！」

日前有網民舉行「民間記者會」，記者問到：「萬一真係出解放軍咁點？」年輕男孩隔着口罩笑着回答：「咪返屋企瞓覺。」前路如何，還得自己，而倪匡和所有香港人一樣，只希望安居於香港能「有覺好瞓」。