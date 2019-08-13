【倪匡專訪】指示威者「可惜」、林鄭是「傀儡」　警民關係難修補

政府提出修訂《逃犯條例》掀起爭議仍未止息，政府嚴厲譴責示威者暴力，卻被指未有正面回應社有訴求，導致局面社會嚴重撕裂，警方更被推到示威者的對立前面，警民變成敵對關係。著名作家倪匡慨嘆過去警民關係良好，惟現在社會性質已從文明自由變成極權統治，作為管治工具的警方與巿民關係勢難修補，預言一切都「回不去了」。

倪匡估計警民關係將難以收復。圖為7月27日元朗示威（資料圖片）

↓↓↓倪匡用兩個字去形容他們，按圖請看：

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年屆84歲的倪匡現時靠網上資訊去了解時局，他應要求以「兩個字」去形容示威者、特首林鄭月娥及警方。倪匡感慨地給予示威者「可惜」二字，認為他們勇武有餘考慮不足，指行動愈趨暴力只會「授人以柄」，形容是「好慘好痛心」。他指兩次百萬人遊行震驚世界，是很好的機會，「咁大力量係人民大洪流銳不可當，初初係無敵，但之後變質，而家送上去畀叉燒（把柄）人食」。

至於特首林鄭月娥，倪匡相贈的字是「傀儡」，笑言對林太感到同情，「佢真係冤枉，佢有咩辦法啫？佢後面有人撐住扯線嘛」。但他坦言最終林太是否落台其實分別不大，因誰人上台背後都有人扯線。

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至於警方，倪匡則笑稱是「勇武」，他稱看到警察對付示威者時很勇武，惟「有需要時佢（警察）唔見㗎，唔需要時就嗱嗱聲衝出嚟，有時衝出嚟我睇電視都無乜示威者，覺得唔使咁大陣仗嘛。但好似塗污國徽、國旗落海又唔見佢哋，咁不叫勇武叫睿智，好聰明」。

倪匡表示自己是從傳媒片段看到警方的執法情況，坦言部分警員的態度不算客氣，「態度絕對同和顏悅色差好遠，在我觀察無必要，你捉人、拉人、查證咪好聲好氣囉，有唔該但惡聲惡氣，唔使咁樣嘛」。他指作為管治工具的警方，是當權者的統治力量，相信以其存在性質，發展到今日這樣境地，撕裂了的警民關係根本難以修補改善。