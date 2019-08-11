馬鞍山居民驚見窗外有10隻黃蜂集結　網民創意出招：用laser筆照

近日天氣炎熱，蛇蟲鼠蟻紛紛出動「避暑」！近日有馬鞍山居民在網上求救，表示驚見窗外有10隻黃蜂集結，嚇到她不知如何是好。有網民正經回應叫戶主要小心，建議向管理署求助；但亦有人打趣說，可以出動鐳射筆，「用laser照」。 「觀林滅蟲」負責人Henry回覆《香港01》查詢時表示，如果遇到有蜜蜂於窗外逗留，千萬不要打開窗，以免有蜂飛入屋；若發現已築蜂巢，絕對不要嘗試自行處理，免生危險，「搵管理處或私人滅蟲公司幫手」。

近日馬鞍山有居民網上求救，表示驚見有10隻黃蜂集結於窗外，嚇到她不知如何是好。（fb群組「馬鞍山之友 MOSers (Since 2014)」圖片）

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該馬鞍山居民近日於fb群組「馬鞍山之友 MOSers (Since 2014)」上載相片求救，指周五（9日）傍晚時分下班回家，驚見有10隻黃蜂伏於窗外，於是即時關窗。樓主指早上時分已有隻黃蜂於屋內的窗框徘徊，當時幸丈夫幫忙開窗才成功將黃蜂趕走。

面對如此數目的黃蜂，樓主非常不安，向網民求救應如何趕走這些「不速之客」。有網民分享同類經驗，指是家中成員把蜂巢拆除，亦有人稱千萬不要胡亂處理，更要嚴防黃蜂入屋，另亦有網民爆笑指「用laser照」、「唔好諗，用火攻」。

樓主其後指已通知管理署，「今日樓下管理處搵咗人上嚟噴嘢，同趕走晒佢哋，暫時叫做安全，但會留意有無巢喺附近」。

柴灣及小西灣早前亦有居民發現有蜜蜂在窗外集結↓↓

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「觀林滅蟲」負責人Henry表示，估計樓主遇到的是長腳黃蜂，具有強烈攻擊性，所以樓主當時即時關窗是正確做法。Henry又指，如果窗外有蜂巢，絕對不應嘗試自行處理，以免處理不當釀成後果，「最好搵管理處或私人滅蟲公司幫手」。

Henry指出，若有體型較大隻的蜜蜂飛進屋內，必先穿上長袖衫及長褲，再穿上手套處理，而驅趕方法包括使用燒艾草的煙薰走，無可奈可的話，就用煙霧殺蟲劑，但過程中必須小心避過黃蜂攻擊，因黃蜂的針可無限次攻擊敵人，所如果未能成功處理，為免被螫傷，最好還是找滅蟲公司幫忙。

（fb群組「馬鞍山之友 MOSers (Since 2014)」）