坐飛機坐上癮！美漢成飛行里數最高乘客　一年200天「離地生活」

香港人最喜歡去旅行，必經之地就是機場。65歲的美國男子史迪卡（Tom Stuker）最大的興趣就是坐飛機，至今已經累積多達3379萬公里的飛行距離，足夠圍繞地球844圈之多，是世界上飛行里數最高的乘客。史迪卡之所以經常都會在飛機上面，最初是因為要到不同地方做生意，但隨年紀變大慢慢減低工作量之後，飛行次數卻變得更多，他笑指自己享受坐飛機的過程，就像一些人一星期要打5次高爾夫球一樣。

史迪卡（Tom Stuker）最喜歡坐飛機，現時已經累積多達3379萬的飛行里數。（IG「ua1flyer」圖片）

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史迪卡自1984年起從事買賣汽車，經常都要來回美國和澳洲墨爾本談生意，他估計自己至今已經來回兩國多達350次。直至1997年他的生意蒸蒸日上，他亦愈來愈喜歡坐飛機，「突然之間，我就飛行了1000萬里（約1600萬公里），擠身世界排行榜之中，於是飛得更加愈來愈多」。

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對於乘坐飛機，他有自己的哲學－「坐飛機不是為到去一個地方，是飛行過程的『浪漫』感覺」，亦是他的熱情所在，所以他每年有200到250天都會在飛機上面。史迪卡亦真的會為了坐飛機而坐飛機，不為工作亦不為旅行，一天內從美國來回澳洲或日本，而他到了一些長途地點之後，或會小睡數個小時，以解決時差。

史迪卡（Tom Stuker）有多種福利，例如可以直接坐車抵達機底登機。（IG「ua1flyer」圖片）

由於史迪卡坐飛機的次數和里數都實在太多，他一直乘坐的聯合航空就給予了他一個「超級VIP」，讓他可以使用多項機場貴賓服務，例如可以直接乘坐私家車到飛機機底上機、特快免排隊通道、免費貴賓室會籍。

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史迪卡在飛機上都有不少奇遇，例如曾經在頭等艙遇到名人Janet Jackson及Steven Tyler，請到Bill Murray給他的兄弟留電話口信，甚至是Kenny G直接打電話給他的妻子。他指自己會嘗試與附近的人對話，問一些他們應該未有被問過的問題，例如「你至今經過最大的失望是什麼？」

如果他沒有與其他人談天，他就會在大約一個星期的時間內看完機上的娛樂，然後發短訊、看體育比賽、或是計劃更多的行程。史迪卡每一次的行程都會用真金白銀買機票，而賺得的里數積分就會留給家人去旅行或是捐給慈善機構。被問到他最喜歡去的地方是哪裡，史迪卡說：「家，我不是經常去那兒」。

（綜合）