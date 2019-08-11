【關於機師】飛機Delay實係航空管制？　機師揭秘原來內情係咁…

出外旅行工幹，還上航班延遲Delay就會大失預算，不時會有乘客因此而在機場大發脾氣，令航空公司的職員難以招架。 除了颱風或機件故障等因素令航班延遲，乘客最常聽到的延遲原因是「航空管制」，但管制甚麼卻未必人人知曉。機師作家Mr. Pilot在新書《關於機師 2 飛行員的日子原來這樣過》分享航班Delay背後的原因，他指雖然機師會用空管為由解釋延遲，但背後原因包括三大因素，當中包括飛機太多，而且機場也有繁忙時間，如果當中有飛機延誤，就會影響後來的航班。Mr. Pilot指出，有時機師為了避免空等，也會使用更多燃油令飛機加速，務求一馬當先進入香港空域，但這個行為如同賭博，是否成功就因人而異了。 Mr. Pilot指乘客未必明白空管人員的工作內容，但往往把航班延誤的責任歸咎於空管人員，笑稱：「呢隻死貓你哋食硬㗎啦！」

空中交通也有擠塞的時候，一旦遇上延遲，機師只能等候空管人員待給予放行的指示。（《衝上雲霄II》劇照）

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以下是《關於機師 2 飛行員的日子原來這樣過》的內容節錄：

有做航空管制員的朋友常常向我投訴， 說每次坐飛機若有任何延誤， 機長的廣播一定歸咎於航空管制， 成日食死貓食到條氣好唔順！

無可否認，航空管制的確是航班延誤的最直接原因，但這個直接原因的出現，其實是由很多其他因素造成，即使機長向乘客提起這些因素，都不會詳細交代，只會說「由於現在因為乜乜物物，所以空管需要我們延誤十分鐘」，而乘客大多都只是聽到空管需要飛機延誤，就好像甚麼都是空管的問題。

航空管制員作為交通疏導及聯繫的角色，當然不會沒有原因地延誤航班，甚至有機會批准飛機直飛直飛再直飛，令實際飛行時間縮短。但當交通開始擠塞，明明綠燈轉眼變成紅燈，空管員在沒有選擇的情況之下，唯有開始延誤飛機，以確保飛機與飛機之間有足夠的安全距離。

到底導致航空管制出現的背後元兇是甚麼呢？

迒機延遲的其中之一個原因，就是飛機太多。（資料圖片）

一）多飛機

可能你會覺得我在用肺部講話，但多飛機會否確確實實導致延誤，既講求學問亦講求運氣。

機場每小時的航班升降量都有一個預設的上限，所以每架起飛及降落的飛機都有機管局批出的時段，以確保航班數量在每日各個時段平均分配。不幸地，當航班因為其他原因而有所延誤的時候，便會影響航班編配的細緻平衡，而導致某些時段比想像中較多飛機，因而造成延誤。

機場與其他交通樞紐一樣，亦有繁忙時間及非繁忙時間，而繁忙時段通常都源於很多航班由同一個方向抵達。以香港機場為例，大部分由歐洲抵港航班都是在上午六時至八時抵埗，假如你在飛機群的最前方，你的延誤當然會最少，但若你在飛機群的最後方，那麼你只能夠等待其他飛機先行進場才輪到你，遇到延誤的機會亦自然較大。

因此，有些同事發現同一航道的其他飛機有可能在抵港時有衝突，便真的會使用更多燃油令飛機加速，務求可以一馬當先進入香港空域從而得到空管員的優先處理。這個浪費燃油的高賭注賭博會否成功，便因人而異了。

航空管制會限制飛機的流量，因而有可能導致延遲。（非凡出版提供）

二）流量管制

機場電腦數據系統清楚知道每班航班的預計抵埗時間，可以預計每個時段航班數量會否超出機場可以處理的能力上限，從而計算需要延誤的時間。

與其讓飛機在天空上兜兜轉轉浪費燃油，某些機場便會實施流量管制，限制機場或航道的流量，從而延誤抵埗航班起飛的時間。這種延誤方法在來往中國內地的航班最常遇見，但在香港來往東亞諸國的航班亦時有發生。

某程度上，這樣是較好的延誤方法，除了對環境更好亦較有效率，令天空沒有那麼擁擠。不過任何事情都有正反兩面：這種延誤方法會有較大的不明確性，因為飛機雖然不可能在天上無限兜圈，但卻可以在地上無限延誤。

若然可以起飛時間一拖再拖，不論乘客還是機組人員都會覺得無奈，畢竟他們只能在飛機上乾等。如果延誤太久，航班更有可能要取消，那就本末倒置了。

惡劣天氣會令情況變得混亂，增加延遲的機會。（《衝上雲霄II》劇照）

三）天氣惡劣

正常飛機進出機場都會跟着指定的進場及離航道去飛，甚至有一些空管人員給予的捷徑，令飛機流量更加順暢。不過，當天氣惡劣的時候，機師們便要在天空中操控飛機左閃右避，因而影響飛機流量。

每架飛機都有自己的天氣雷達，而機師可以透過雷達去探測飛機前方的天氣狀況，估計積雨雲的位置後，避免將飛機飛進惡劣天氣內就可以了。當然，理論和實踐是有分別的，如果只有個別的積雨雲當然容易避開，但當積雨雲是一排或者一堆的時候，情況就變得較難處理。積雨雲變化性大，所以雷達影像亦會不停更新，代表機師有需要按情況改變計劃。

航空管制員在審核機師不同航向去避開天氣的要求同時，仍需維持飛機間的最低間距以及空域上的限制，所以當他們不能接受機師的航向要求時，便會反提議可行的航向。不過，空管員雷達畫面上的天氣顯示亦有其限制，準確度不及在積雨雲旁邊的飛機雷達，所以空管員的反建議有可能會被機師們反反建議！

這樣的對答方法，一對一當然沒有問題，但當一個航空管制員對着二十架飛機，而每架飛機又各自有要求時，頻道上的對答便會倍增，情況就會變得混亂，延誤增加亦在所難免。

航空管制員是交通疏導者，是解決問題的人而不是製造問題的人，所以將航機延誤的責任推卸到他們身上確是不合情亦不合理。很可惜，雖然他們並非元兇，但製造延誤卻是他們完成工作的一種方法，加上乘客非常明白及接受這個解釋，所以我都要代表全體機組人員向做空管的朋友說一聲對唔住，因為，呢隻死貓你哋食硬㗎啦！

書名：《關於機師 2 飛行員的日子原來這樣過》，作者：Mr. Pilot。（非凡出版提供）

作者：Mr Pilot

八十後港產機師，曾經為夢想出走香港，

有幸能夠回歸，進入本地航空公司繼續發夢；

現職三柴機頭，希望透過文字相片，

令機師這個離地職業變得貼地；

著有《關於機師，我想說的其實是⋯ ⋯ 》。

出版社：非凡出版

《香港01》獲出版社授權轉載，標題為《香港01》編輯所擬。