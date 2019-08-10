【關於機師】機師空少傻傻分不清　美女乘客截機師問：有冇M巾？

電視或電影中的機師和空少之間型象鮮明，但現實中的乘客卻有可能傻傻分不清，有時更會把機師當作空少般提出各種要求。機師作家Mr. Pilot在新書《關於機師 2 飛行員的日子原來這樣過》中分享，由於經常都會看到空中服務員工作，耳濡目染下或多或少都知道他們一些工作方法，所以即使有客人把他誤當空少，他也會幫助客人解決問題。 Mr. Pilot表示，曾有客人問機上有沒有辣椒醬，他便「專業」地指辣椒醬有分普通辣椒醬及桂林辣椒醬，建議如果配牛腩麵就以桂林辣椒醬為佳。而另一次則較為尷尬，因有女士詢問：「你哋有冇M巾？」Mr. Pilot雖然面不改容稱：「有，你等等！」沒料到往找空姐時又遇到難題，過程惹笑。

不少人都覺得機師很「型」，但其實真正的機師，有時都會順手客串空中服務員的工作。（《衝上雲霄》電影版劇照）

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以下是《關於機師 2 飛行員的日子原來這樣過》的內容節錄：

這位乘客一手拿着更換出來的頭等睡衣， 望着我一副欲言又止的樣子， 我已經知道他想要做甚麼。

有沒有試過去茶樓飲茶時，當你想要落單／加茶／執枱的時候，即使是再簡單的事情，職員都跟你說「你叫部長／樓面／阿姐啦」，之後還要在部長／樓面／阿姐身旁走過，都不跟他們說你有咩需要？

同樣的情況絕對不會在飛機上發生！空姐空少們雖然各有自己的職責，但大家都抱着互相幫助的態度做事。至於機師們，雖然沒有受過服務乘客的訓練，但在耳濡目染之下，點都可以識少少扮代表。

因此，我都試過因為環境因素導致空少上身，要客串演出去幫助乘客解決問題。

Mr.Pilot試過於沖咖啡給自己的時候，順手幫乘客處理睡衣。（非凡出版提供）

一）

多年前在一班長途機上，由另一位副機長負責起飛降落，故此我在航班抵港前一小時便離開了駕駛艙稍作休息。降落前機艙服務員都忙於幫乘客收拾殘局，我亦無謂增加他們的工作量，便在客艙小廚房（galley）內自己弄咖啡喝。

有一位乘客到了洗手間梳洗及更衣，出來時小廚房內只有我一個。他一手拿着更換出來的頭等睡衣，望着我一副欲言又止的樣子，我已經知道他想要做甚麼，便開聲對他說：「不如你畀我啦。」

「咁樣好似唔係幾好喎。」他的語氣有點不好意思。

「冇所謂啦。」

「咁就麻煩你啦。」

我就繼而幫他處理了那套睡衣。

冇，我冇打包。

機師遇上客人提問，以為他有關航空的問題，原來對方只是想要辣椒醬。（資料圖片）

二）

在長途航班巡航期間，空姐空少會輪流休息。如果機師需要離開駕駛艙，便必須有一名機艙服務員進入駕駛艙，令客艙內的機艙服務員人數再少一個。如果此時乘客有任何要求，便未必有人可以即時幫忙。

有一次我經過商務艙回到駕駛艙期間，有位乘客突然舉手叫我：「唔好意思！」

「請問有啲咩可以幫到你？」我還在想他是不是有些關於飛行的問題想要問一問。

「我想問下你哋有冇辣椒醬？」原來他在吃牛腩麵，我又諗多咗。

「有啊。請問你要普通辣椒醬定係要桂林辣椒醬呢？」

「吓？原來有分㗎？邊隻好食啲？」

「個人覺得桂林辣椒醬配牛腩麵好食啲，我幫你攞啦。」

Mr.Pilot又試過有乘客向他索取衛生巾，當他向空少轉達事件時都用了一些時間解釋，避免誤會。（資料圖片）

三）

最尷尬的經驗，莫過於最近有一次，我一離開駕駛艙，經過駕駛艙旁的洗手間時，那扇門突然打開，有一位年青貌美的女子在內，一看到我便劈頭問：「你哋有冇 M 巾？」

我身經百戰，當然面不改容，冷靜地回答：「有，你等等！」

為了這位乘客的着想，我還想找一名空姐去拿衛生巾給那位乘客。誰知當時正值機艙服務員休息時間，所有商務客艙的空姐都去了休息，只剩下兩位空中少爺，我唯有跟他們說明事發經過，解釋我並非因為甚麼特殊癖好才問他們拿衛生巾。

我一手拿着衛生巾，由小廚房走回洗手間，看見指示牌仍然是「使用中」，便輕輕力敲門。

「唔該晒你。」乘客一開門便說。

我答「Anytime」，但我心諗，最好唔好有下次。

書名：《關於機師 2 飛行員的日子原來這樣過》，作者：Mr. Pilot。（非凡出版提供）

作者：Mr Pilot

八十後港產機師，曾經為夢想出走香港，

有幸能夠回歸，進入本地航空公司繼續發夢；

現職三柴機頭，希望透過文字相片，

令機師這個離地職業變得貼地；

著有《關於機師，我想說的其實是⋯ ⋯ 》。

出版社：非凡出版

《香港01》獲出版社授權轉載，標題為《香港01》編輯所擬。