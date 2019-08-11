【關於機師】我個位爛咗呀！　機師個位壞咗唔飛得　皆因…

機師是一機之長，其座位原來不只是要座得舒適那麼簡單，當中原來有不少獨特功能，部份組作出現故障就必須更換了才能起飛，那時航班就會延誤。 機師作家Mr.Pilot在新書《關於機師 2 飛行員的日子原來這樣過》中提到，他曾經在日本大阪遇上機師座椅故障，因會影響機師逃生，故必需要等下一班機把零件送來更換，航機要延遲數個小時。可惜乘客未必解機師座位的重要性，有人不滿航機因此延誤，質疑「封咗佢唔畀人坐咪得囉」，令Mr. Pilot十分無奈。 航機延後多時，乘客當然感到不愉快，其後有乘客吵鬧要求升級至商務艙，甚至以粗口侮辱空中服務員，又堅持站着，結果令客機又未能起飛。面對這種無理客人，機組人員如何是屈服還是強硬以對呢？

一般座位出問題，將座位封鎖即可，但有事的如果是機師座位，就可能十分複雜！（非凡出版提供）

以下是《關於機師 2 飛行員的日子原來這樣過》的內容節錄：

「我個位爛咗呀。」 「有個位爛咗，封咗佢唔畀人坐咪得囉！」 「唔係呀，你聽我講清楚。我個位壞咗啊！飛機師個位呀!」

回想起那一次，我做了一班半夜出發的紅眼航班（red-eye flight）前往大阪關西，早上抵埗後有二十四小時休息。在機場酒店小睡片刻後，下午便前往市區與碰巧亦身在大阪的朋友J吃喝玩樂，飲飲食食好不快樂。

之後那天，我要做一班早上回港的航班，而他則乘搭下午的航班回港，但我早上去到機場上了飛機，一步進駕駛艙便看見工程師神色凝重的樣子，都知道沒有甚麼好事發生。“The aircraft is AOG... your seat is broken！”工程師對我說。AOG是航空維修術語，是Aircraft on Ground的簡稱，意即飛機有問題而且必須要修復後才可以飛。工程師說他們會看看能否問其他航空公司借用後備零件，否則就要從香港將零件速遞來關西機場。

機師座椅的設計有點像汽車座椅的設計，可以上下及前後移動，還可以調校傾斜度，及背部、腰部甚至大腿的支撐程度，而且還有電動調校或手動調校的雙重選擇。連同座椅內置的五點式安全帶，整個設計非常複雜，當中有些部件可以壞，但有些部件就不能有任何問題。仔細地維修個別部件程序複雜，反而更換整個機師座椅組合更簡單快捷，不過當然要有多餘的座椅才能做到。

其中一個不能壞掉的功能就是手動調校座椅前後的能力，因為機師必需要能夠坐在合適的位置起飛降落，亦需要在緊急的情況時可以將椅子滑後以便疏散逃生，而我那座椅正正就是調校前後的手動把手爛了。等了大半個小時，工程師便通知我們說，關西機場其他航空公司既沒有後備把手，亦沒有後備座椅，不過香港工程部已經準備了後備座椅，趕及放上下一班前往大阪關西機場的航班上，大概四個小時後便會抵達。

由於得知飛機將要維修一段時間，作者便落機在機場內閒逛。（《衝上雲霄》電影版劇照）

得知這個消息後，機長便決定未來數小時大家可以自由活動，想吃午餐的便吃午餐，想去購物的便去購物，想要午睡的便去午睡，直至下午三時正再回到飛機集合。我發訊息給朋友J，告訴他我的航班延誤了，可能會影響他那航班的機位狀況，順便問一問他麼時候會到達機場，便準備到客運大樓逛過圈。

一離開飛機回到客運大樓，便在登機閘口旁被一位乘客截住：

「點解班機要遲咁多呀？」

「我個位爛咗呀。」我回答。

「有個位爛咗，封咗佢唔畀人坐咪得囉！成㗎飛機幾百個位，使咩搞咁耐啊？」有些人硬是喜歡未聽清楚就妄下定論。

「唔係呀，你聽我講清楚。」我用食指指着自己。「我個位壞咗啊！飛機師個位呀！」

「吓？有冇搞錯啊？咁唔使飛啦？」

關西機場大部分的餐廳及商店都在禁區外，但由於我們已經出境，所以我們只能夠在禁區內流連。大家都知道日本的機場是很危險的地方，因為隨時會將金錢花光，不過當吃過午飯後，我人生第一次覺得在日本機場有太多時間。朋友J回覆我說他要三點過後才到達機場，我亦無謂在客運大樓繼續流離轉徙，索性回到飛機上稍作休息。

機師座位有多個特別功能，部分功能出現問題便不能起飛。（《衝上雲霄II》劇照）

到了下午三點，大家都回到飛機上，而載着新機師座椅那航班亦已抵達關西國際機場，工程人員便快快手手地將座椅由那架飛機搬到這架飛機，再開始安裝工作。為了節省時間，在那航班抵港之前，他們已經拆掉了駕駛艙原本那座位，所以現在只要安裝好及通過測試，我們便能啟航。機長亦決定節省時間，開始將飛行計劃（flight plan）輸入電腦，而我亦到停機坪上「行一個圈」，做一次外部巡視（walk-around）去檢查飛機外部的狀況。

回到飛機上後，工程人員仍在安裝座位，我只好在客艙稍等。此時我收到朋友J的信息，問我是否仍在延誤中。原來他已經到達機場而且進入禁區，而他航班的閘口正正就是在我航班閘口旁邊，還想叫我打開駕駛艙的窗口讓他拍照留念。工程人員還在工作，故此未能圓他心願，不過我心裏不忘自嘲一下：留念我的航班已經延誤了差不多五小時？

工程人員安裝及測試座位完畢後，我便回到駕駛艙繼續準備工作，同時間我和朋友J兩班航班亦同時開始登機，我們便笑說要比賽鬥快返香港。雖然他只是一名乘客，但是他所乘搭的機種巡航速度比我所駕駛的機種快，所以除非我的航班能夠比他的航班早啟航，否則我的勝算微乎其微。

飛機準備起飛的時候，卻有客人因為看到商務艙有大量空位，要求升級不果，甚至大罵空中服務員。（《衝上雲霄II》劇照）

由於我們延誤得太嚴重，很多乘客都已經轉乘其他航班，所以最終只有一百二十個乘客，很快便登機完畢，還以為可以快速關門後推啟航，誰知機艙客戶服務經理打電話進來駕駛艙，說有問題發生，我們便重新開啟駕駛艙門，讓她進來。

原來有一位乘客對於航班的延誤非常不滿，登機後見到商務客艙空空如也，便要求免費升級作為補償。機艙服務員們明白那乘客的心情，但因此而讓他免費升級既不合理，亦超越機艙服務員的權限，所以他們拒絕了那位乘客的要求。乘客被拒後情緒變得激動，竟然拒絕坐下，並開始對機艙服務員們粗口橫飛。

航空公司絕不容許乘客對機艙服務員作出侮辱行為，所以機長問機艙客務經理是否想將那乘客踢下機。機艙客務經理坦言她有點想這樣做，但體諒航班的確延誤了一段時間，她便考慮是否應該更加包容，故想問一問機長的意見。機長思考了一會，便建議機艙客務經理要求乘客向機艙服務員們道歉，如果那乘客不願意就踢他落機。

機艙客務經理亦覺得這不失為一個好主意，便回客艙執行任務。過了五分鐘，她打電話來駕駛艙，告訴我們那個乘客在擾攘一輪後，萬分不願意地向機艙服務員們道歉，再回到自己的座位了。既然他道歉，我們亦當沒有事發生過一樣，只要機艙門關閉好及所有乘客就座後，便可以向機場控制塔申請後推啟航。

很可惜，此時我聽到機場控制塔批准朋友J的航班後推，旁邊閘口的飛機隨即亮起了紅色的防撞燈，牽引車（pushback tug）便開始將飛機向後推離停機坪到滑行道（taxiway）上。我清楚知道在他們未滑行（taxi）離開之前，控制塔將不會批准我們的後推申請，所以他們必定會比我們更早起飛。

如果這樣都不算是輸在起跑線的話，我就真的不知道怎樣才算是了！

書名：《關於機師 2 飛行員的日子原來這樣過》，作者：Mr. Pilot。（非凡出版提供）

作者：Mr Pilot

八十後港產機師，曾經為夢想出走香港，

有幸能夠回歸，進入本地航空公司繼續發夢；

現職三柴機頭，希望透過文字相片，

令機師這個離地職業變得貼地；

著有《關於機師，我想說的其實是⋯ ⋯ 》。

出版社：非凡出版

《香港01》獲出版社授權轉載，標題為《香港01》編輯所擬。