外傭儲起頭髮放櫃桶　網民質疑「落降頭」　原來同印尼習俗有關？

背景不同或會帶來文化衝擊，還要住在同一屋簷下，磨合絕不容易。近日一名僱主在facebook分享，指家中印尼籍家傭將頭髮儲起放櫃桶內，令她感到奇怪，引起群組內的網民熱議。有人危言聳聽質疑或與「落降頭」有關，但亦有理性網民稱自己家中印傭也有同樣習慣，解釋與當地文化有關。

有僱主在facebook分享，指家中印尼籍家傭將頭髮儲起放櫃桶內，令她感到奇怪。（fb「外傭僱主必看新聞訊息」圖片）



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有僱主前日（11日）在facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」上載照片，只見一個保鮮袋內放有一大束頭髮，並放在櫃桶內。樓主稱發現家中印傭有儲頭髮的習慣，令她大感不解，「咁奇怪嘅癖好」。

有網民向以前聘用的外傭了解，對方估計帖文中的印傭儲頭髮是為帶回家鄉。（fb「外傭僱主必看新聞訊息」圖片）

帖文引起網上熱議，有網民查問那些頭髮是屬於印傭自己還是樓主一家，「小心玩落降，真係唔係講笑㗎。小心搵下有冇收起你哋啲相片」、「印尼好會用巫術，她走後才知掛了兩件細骨頭在廚房窗街外。」

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但另有網民認為降頭之說毫無根據，有家中同樣聘請印傭的僱主留言稱，將頭髮儲起是當地的習俗，「佢話啲頭髮會影響我哋屋企，所以要自己執返，帶返印尼」，亦有人指有部分外傭連指甲都會儲下。

不過有網民則認為，樓主應直接向外傭了解，「可能係宗教信仰，請尊重」，亦有人質疑樓主為何私下翻開外傭的櫃桶，「你咁做奇怪啲」。