Uber司機收女乘客奇怪訊息要求「扮我男朋友」　到埗始知救人一命

除了的士，Uber近年成為不少人的代步選擇，美國一名Uber司機日前於facebook分享一次載客經歷，稱接到訂單時，女乘客傳訊息要求他抵達後要「扮我男朋友」，雖然他感到奇怪，但仍照客人意思而行，沒想到這小小的舉動竟意外救了對方一命。

美國一名Uber司機分享載客經歷，稱早前意外幫助一名女乘客脫險。（資料圖片）

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任職Uber司機的蓋爾（Brandon Gale）日前於個人facebook分享一次載客經歷，稱上月尾開工時接到訂單，女乘客下單後很快便發訊息問：「你到達時可以扮作是我男友嗎？」蓋爾感到很奇怪，再次問對方：「這是什麼意思？」女乘客僅稱：「我需要你扮作認識我，不要像平日的Uber司機。」

蓋爾雖然有所懷疑，仍按女乘客要求，撕掉貼於車上的Uber貼紙，並暫時脫下婚戒，到達接載地點時便把車窗較低等待，當時他見到女乘客正與一名男子聊天。女乘客一見到他即大聲叫道：「嗨，寶貝！我馬上過來了！」蓋爾見狀亦配合回應：「太好了，因為我快餓壞了！」同時向女乘客及其身邊的男子揮手假裝打招呼。

蓋爾（左一）於fb發文，呼籲女士們遇到危險時可善用叫車程式求救。（fb「Brandon Gale」圖片）

女乘客很快便上車，至駛離現場後才鬆一口氣，向蓋爾道出事實。原來她當晚與一大群朋友外出，其中一名疑有暴力傾向同行男子一直死纏爛打追求她，甚至以「紳士」名義堅持陪她取車。她一直不能擺脫男子，只好藉口「弄丟車匙」，並請蓋爾扮作男友到場接她，才能平安甩身。

女乘客感激蓋爾幫忙，他事後於fb稱，期望讓更多人知道Uber或是Lyft等叫車程式可透過傳訊息功能發送求救訊號，「女士們，你可以提出有機會挽救你生命的特別要求」；同時又勸戒一眾男士要為個人行為負責，「要學會接受『不』這個答案」。