【包青天再起風雲】古代人升堂不會喊威武？　擊鼓鳴冤用意何在？

不論是現播的《包青天再起風雲》還是以前熱播的《包青天》、《少年包青天》每個版本，都少不了擊鼓鳴冤和「威～武～」的鏡頭，但這些鏡頭真的有古典記載嗎？還只是戲劇效果？

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「公堂之上，豈容你胡鬧！」

雖說小編已經很久沒坐在電視機前追劇，反而這套收視平平的《包青天再起風雲》，或多或少也會在玩手機的同時看過幾分鐘。忽然想起，一些我們習以為常的公堂事，歷史上真的是這樣嗎？

《包青天再起風雲》。（電視劇照）

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一、擊鼓鳴冤

相信九成的古代司法劇都會出現「擊鼓鳴冤」的情節，剛剛《包》完結的陳世美案，元配秦香蓮就想在開封府前擊鼓鳴冤了。擊鼓鳴冤的意義，在於當透過正常程序無法申張正義時，含冤者就可以「擊鼓鳴冤」，向上級司法機構申訴。

「擊鼓鳴冤」的鼓是指「登聞鼓」。相傳堯舜時已經設有百姓申冤、提出意見的渠道，如誹謗木（後演變成裝飾用的華表）、敢諫鼓，而登聞鼓則應該是三國曹丕所設，放置於朝堂之外，供百姓擊鼓鳴冤。宋代時設立了登聞鼓院及登聞檢院受理訴訟，有時案件更直接由皇帝處理。

剛剛《包》完結的陳世美案，元配秦香蓮就想在開封府前擊鼓嗚冤了。（《包青天再起風雲》劇照）

二、威……武……

開審之前，左右兩排衙役會發出：「威……武……」的聲音，同時用手中木杖不斷「督」地面，這可說是電視劇中升堂的必備鏡頭呢！

「威……武……」之聲是堂威的一種，衙門要營造莊嚴、權威的形象，使用堂威是其中一種方法，除了「威……武……」，還有官員手中的驚堂木、肅靜木牌等。不過，關於堂威的記載，小編暫時只找到清代小說《三俠五義》及《老殘遊記》中有提及，未知是反映現實，還是只是戲說卻影響至今。

三、嚴刑逼供 · 屈打成招

在傳統中國法制上，要取得犯人口供，嚴刑逼供是普遍採用的方式，是為「刑訊」。刑訊在宋代是合法的，不過《宋刑統．卷29．斷獄律》中就規定：「凡有賊盜刑獄，並須用心推鞫…即須別設法取情，多方辯聽，不得便行鞭拷。」即是官員在使用其他方法也沒用時，方可使用刑訊。

在傳統中國法制上，要取得犯人口供，嚴刑逼供是普遍採用的方式，是為「刑訊」。（《還珠格格》劇照）

而且，《斷獄律》亦指：「即支證分明，及贓驗見在，公然拒抗，不招情款者，方得依法拷掠，仍須先申取本處長吏指揮。」即是當證據確鑿，犯人仍然抵賴時，衙吏亦須要得到上級同意才可以使用刑訊。除此以外，打的部位、次數、頻率也是有限制的，以不傷人命為原則。

當證據確鑿，犯人仍然抵賴時，衙吏亦須要得到上級同意才可以使用刑訊。（歷史圖片：滿清衙門）

不過當然，法律這樣規定，實際施行上又是如何，可能是另一回事了……

作者簡介：煲劇學歷史

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【《包青天再起風雲》— 公堂那些事兒】」​】

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