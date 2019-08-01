水電煤氣費倍增　家俬電器整爛晒　港媽呻新聘外傭係「破壞王」

香港不少家庭都有聘請外傭，惟僱主投訴工人姐姐亦屢見不鮮，近日有女僱主在facebook發文抱怨，指新騁請的外傭令家庭開支大增，包括水電費及煤氣費激增，等同以往數字的2至3倍，電費更高達近3000元，而絕大部分全新的家俬，有七成都損毀需維修或報銷，加上日用品耗用速度驚人，令她相當無奈。有網民認為外傭的行為「明顯博炒」，質疑她將家中物件偷走賣給同鄉，亦有人提議以後「錢唔好經佢手」。

發帖的僱主上載煤氣單，指上月嚴肅跟外傭溝通後，費用終由1500多元減至300多元。（fb專頁「外傭僱主必看新聞訊息」圖片）

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該女僱主日前在fb群組「外傭僱主必看新聞訊息」發文，抱怨新騁請的外傭在9個月工作期間，令家庭開支大增幾倍，她指家中有三名成人及一名小朋友，上任外傭任職時，水費大約每月300至400元，電費則介乎1200至1600元，但現時水費急升，是以往約3倍，電費亦是以往近2倍，每個月都要交接近3000元，相當誇張。有單有真相，女僱主上載今期煤氣費單，指上月嚴肅跟外傭溝通後，費用終由1500多元減至300多元，「今個月收到月結單即刻貼喺雪櫃叫姐姐睇」。

除開支大增，女僱主又投訴工人姐姐是破壞王，新屋入住一年，九成九的家俬、電器也是全新，詎料工人姐姐任職9個月期間，已令七成家俬、電器需維修甚至報銷，包括整壞兩個全新雙電磁爐頭、價值過萬元的雪櫃門被撞凹數處、冰格櫃桶一格被撞破、升降飯桌玻璃面枱角被撞爆一角，「最近買咗一把無線嘅風扇諗住畀佢擺喺廚房煮餸唔會熱親佢，五百幾蚊，用咗五日跌爛咗用唔返」，令她相當無奈。

香港不少家庭都有聘請外傭，惟質素參差，如職請了行為不好的外傭，僱主一定相當頭痛。（資料圖片）

另外，家中的日用品耗用速度亦十分驚人，「快到8公斤嘅米，兩個大人一個小朋友用唔到三個禮拜」，她曾要求工人姐姐寫低購入及用完日期，惟對方只寫上購入日期，即使多次提醒也不果。

不少網民都同情僱主情況，認為外傭的行為「明顯博炒」，「可能喺屋企，即使冇需要時都長開水喉同用煤氣」，又質疑她將家中物件偷走賣給同鄉。有人坦言有類似經歷，建議樓主以後「錢唔好經佢手」，而且弄壞東西就要賠錢等。

（fb專頁「外傭僱主必看新聞訊息」）