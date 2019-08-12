內地婦捐血9年卻無法減免母親用血費　需證明「我媽是我媽」

要怎樣才能證明「媽媽是媽媽」？內地有政策規定，中國公民在無償捐血達到一定數量後，本人或直系親屬要用血時，便可減免有關用血費用。有名女子稱9年來持續捐血，惟前年母親需要用血，前往血液中心報銷時卻被拒絕，要求證明母女關係「我媽是我媽」。

張女士指至今已捐血9 年了。（梨視頻截圖）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

該名女子姓張，來自河南鄭州，由於她曾多次搬屋，戶籍亦頻繁更改，礙於派出所的新規定，即使有戶口亦不能證明母女關係。於是她拿出以前的戶籍證明，指戶主是奶奶，母親是兒媳，她就是四孫女。

血液中心要求張女士證明她的母親是她的母親。（梨視頻截圖）

+ 2

然後她又拿出工作證明等，惟紅十字血液中心仍指出，「這些東西是沒有直接證明的親屬關係證明」，她氣餒地說：「所有的東西都拿出來了，就他們還不認。」就差在做DNA測試了。

中國公民在無償捐血達到一定數量後，本人或直系親屬要用血時，便可減免有關用血費用。（梨視頻截圖）

面對張女士特殊複雜的情況，經過調解後，血液中心的中作人員指與上層溝通，核實後表示允許報銷。

（梨視頻）