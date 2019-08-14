男子載「5個老婆」出遊　high爆拍抖音炫耀　遭網民舉報超載斷正

帶住「一車老婆」出外玩當然很爽，但小心樂極忘形！江西上饒一名男子日前拍片炫耀自己載着「5個老婆」出遊，並在影音平台「抖音」瘋傳，一行人在車上笑嘻嘻，惹來網民關注。有眼利網民發現該私家車只能乘坐5人，但影片中卻坐了6人，屬於超載違規，隨即向交通警舉報拘捕他。

涉事毛姓男子日前在抖音平台上載影片，並寫道「五個老婆，上高速！超載了」。（梨視頻截圖）

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涉事毛姓男子日前在抖音平台上載影片，並寫道「五個老婆，上高速！超載了」，從影片所見，車上情緒高漲，有女乘客對着鏡頭舉「V」字手勢，亦有人避過鏡頭。

有網民看不過眼，遂在評論區標記「@廣豐交警」，並說「等着吃罰單吧」。（網上截圖）

由於毛男所駕駛的私家車最多只能乘坐5人，但影片中「5個老婆」還有司機自己，總坐了6人，明顯超載，有網民看不過眼，遂在評論區標記「@廣豐交警」，並說「等著吃罰單吧。」

結果毛男因駕駛車輛超載，被廣豐交警處罰款200元人民幣（約222港元）並記分。他事後表示，當天載了妻子4名女性朋友出遊，只是一時興起拍了抖音，想要炫耀一下。

（梨視頻）