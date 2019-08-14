失聯多年「朋友」突聯絡想借15萬結婚　台男堅拒：救急不救窮

無聯絡的「熟人」突然找你多數沒好事。近日有台灣男網民指，多年無見的「朋友」突然聯絡他，說「有大事商量」，想借60萬台幣（約15萬港元）結婚。面對這個無理的要求，台男相當無奈，表明「救急不救窮」。不少網民留言嗆「沒本事就不要結婚」，建議去登記就好，又快又不用花錢。

結婚是人生大事，少不免要擺酒、攝影、蜜月旅行、婚戒金飾，令新人卻步。（資料圖片）

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該名男網民日前於facebook群組「爆怨公社」抱怨，指快3年沒聯絡的「朋友」早前說「有大事商量」，原來是想跟女友拉埋天窗但沒錢，便想向台男借60萬台幣（約15萬港元），讓他感到無奈又驚訝，「這種東西有借錢在辦的嗎？」台男認為結婚不是急事，「加減存也只是一兩年的事，救急不救窮」。

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有台灣男網民指，多年無見的「朋友」突然向他借錢結婚。（資料圖片）

帖文引起網民熱議，網民紛紛留言嗆，「叫他去跟銀行借～沒本事就不要結～」、「久沒聯絡的朋友會來找87%都是要借錢」、「沒錢還想結婚，這種婚姻也長久不了！」有網民就建議他們應去法院公證後再登記，因公證費很便宜，就不用借錢結婚了，「結婚窮有窮結，富有富結」。

（facebook群組「爆怨公社」）