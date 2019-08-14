【機場集會】內地人被綁　警助理處長斥「極端激進示威者」用私刑

香港國際機場昨晚（13日）發生示威者阻撓旅客進入禁區，又有示威者綑綁一名內地男子及《環球時報》記者，警務處助理處長（行動）麥展豪今日（14日）在記者會上多次重複昨晚有部份「極端激進的示威者」，在機場「濫用私刑、打人、阻礙救援和罔顧人命」，他批評行為並非和平集會，而是「暴力極端的行為」，又向受阻、受傷的市民和旅客，致以最深切的慰問。對於在警民衝突時，一名「落單」警員拔出手槍示警，他指「絕對正確、合法、合理」。

其實唔係每個人都有錢去買多一張機票，訂多一晚酒店，然之後唔知等到幾時先可以離開到。 警務處助理處長（行動）麥展豪

↓↓8．13香港國際機場衝突日與夜↓↓

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麥展豪表示，在昨日（13日）下午開始，在機場有示威者開始阻礙市民和旅客乘坐飛機離開香港，亦有部份人士將手推車放於電梯位置，阻礙任何人前往禁區的登機閘口，導致旅客未能乘搭航機。他舉例指，在示威中有小孩受驚，亦有患病的老人被阻擋去路，形容示威者「無動於衷」，仍然以身體阻擋去路等。

麥展豪說：「其實唔係每個人都有錢去買多一張機票，訂多一晚酒店，然之後唔知等到幾時先可以離開到。」他認為旅客的徬徨，「相信大家都感受到。」

麥展豪續指，示威者有權自由靜坐、集會和抗議，惟其自由在於「唔影響其他人嘅前提之下」，批評示威者阻礙市民和旅客的出入，部份亦影響他人的安全，妨礙機場整體運作，以及影響航班升降。

麥展豪在記者會多次重複，昨晚在香港國際機場有「極端激進的示威者」，阻礙市民和旅客進出機場、離開香港。（黃廸雯攝）

指被圍毆警員拔槍絕對正確、合法合理

另外，麥展豪在會上再播放影片，表示有「極端激進的示威者」捉住一名內地男子，形容示威者是「非法禁錮、折磨，以及暴力虐待」該男子，令他有「生命危險」和一度暈倒；而示威者其後阻礙救護人員前往救援，並阻礙該男子上救護車，麥認為人人生命均是平等，均值得被救援，救護員當時花上數小時才能將傷者救走。

就警察其後進入機場，麥展豪指警員到場時並沒有穿着防暴裝備，以避免被誤以為警員到場清場。惟他指在警員進內嘗試溝通時，有示威者以手推車和雜物橫放製成路障、投射雜物，以及用雷射光線照射警員，阻礙警員前進。

麥展豪在會上表示，警方在準備撤離時並不成功，警員表現克制，適當使用胡椒噴劑，成功制止部份示威者行為。他舉例稱，其中一名警員遭示威者推至角落圍毆，並搶去他的胡椒噴劑和警棍，在生命受到嚴重威脅時，拔出配槍戒備。他直指拔搶行為「絕對正確、合法、合理」，又讚揚該警員行為「英勇、果斷、克制」。

警察公共關係科總警司謝振中表示，就昨日行動共拘捕5名年齡介乎17至28歲的男子，全部人涉非法集結，其中兩名男子亦牽涉襲警和藏有攻擊性武器被捕，5宗案件均發生於香港機場1號客運大樓。5人全部仍在扣留當中，案件由新界南總區重案組調查。

謝振中表示，就昨日行動共拘捕5名人士，全部人牽涉非法集結，其中兩名男子亦牽涉襲警和藏有攻擊性武器被捕。（黃廸雯攝）

警方：在機場生事 刑罰會比較重

就有示威者被懷疑內地公安混入機場，麥展豪三度在會上播放片段，批評示威者濫用私刑，用索帶綁著該男子的手腳，並放上手推車，侮辱該男子。他表示，警方就事件嚴厲譴責「極端激進示威者」的暴力行為，批評示威者在追求人權，卻可犧牲他人的生命，強調警方必定嚴正執法，追究到底。

謝振中表示，香港國際機場與其他外國主要機場一樣，同樣隸屬國際民航組織，在機場生事，刑罰會比較重。他重申，機管局已取得法庭臨時禁制令，禁止任何人非法、有意圖或故意阻礙或干擾機場正常使用，若任何人違反法庭禁制令，將會構成藐視法庭罪。有需要時，警方亦會配合機管局和執達吏就禁制令作出支援。

根據香港法例第494章，航空保安條例第15條，任何人利用任何器件、物質或武器，或以任何其他方式，故意在服務國際民航的機場內作出任何暴力行為，而該暴力行為導致或相當可能會導致死亡或嚴重人身受傷；及危害或相當可能會危害該機場的安全運作或該機場內的人的安全，最高刑罰可判處終身監禁。