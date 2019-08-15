裇衫男亂過馬路反罵小巴危駕　走上車稱要投訴　司機高EQ回應獲讚

睇清路面情況再過馬路是常識吧！近日一段小巴車Cam片段在網上流傳，影片中穿恤衫男子在巴士總站內不按斑馬線橫過馬路，明顯無睇車的他其後卻反指小巴司機「危險駕駛」險些撞到自己，衝上車揚言要投訴，司機面對無理指控沒有動氣，還大方地給裇衫男拍攝證件，被讚EQ非常高！

影片中一名穿恤衫男子在巴士總站內不按斑馬線橫過馬路。（影片截圖）

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有網民前日（13日）在facebook群組「馬路的事討論區」上載兩條車Cam片段，顯示一名穿着白裇衫的男子在距離斑馬線數步範圍外，在沒有留意路面情況下突然橫過馬路，小巴司機見狀立刻減慢車速，片段中車身與男子有一段明顯距離，並沒有任何碰撞。

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當男子驚覺小巴駛近，亦有揮手示意，原以為他想是表達「不好意思」，沒料當小巴停定後，恤衫男竟折返並上車與司機理論，直指「司機你頭先好危險喎，爭啲撞到我」，並查問司機姓名，「我要向你公司投訴」。司機沒有動怒，反叫對方可拍下車頭的司機證，其後裇衫男表示「好，唔該」，司機則回應「唔使唔該，你去投訴啦」，態度一流。

網民都大讚司機EQ高，「支持司機大佬」，又指司機應反過來提醒對方，「先生你頭先咁過馬路好危險」，不少人都認為裇衫男指控無理，「 玻璃心自己又唔睇路」，有網民則笑言「咁有禮貌嘅傻佬真係好難得」。