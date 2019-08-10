鄉音婦堅持以500元「大牛」付24元車資　的士司機一句KO獲讚好

的士司機做生意最怕遇上客人以「大紙」付款，不但找續需時，更怕遇上假鈔。有司機昨日於facebook群組分享，稱一名「廣東話唔正」的女子到達目的地後，聲稱身上「無散紙」，要求以500元紙幣付24元的車資不果後，竟提出於禁區下車「唱錢」。司機面對這情況見怪不怪，最終僅用一句便擊退女子，令她即時拿出24元付款。

該名的士司機僅以一句擊退堅持付500元紙幣的女子。（資料圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

該名的士司機於fb群組「的士司機資訊網 Taxi」發文，稱昨日於太子酒店接載一名口音不純正的女子到佐敦嘉賓大廈，因距離不遠，司機到達目的地後原本打算「嗱嗱聲收佢24蚊走」，不料女子竟稱無散紙，拿出500元「大牛」紙幣要求找續，後來更稱在位於禁區的位置「落車唱錢」。

該司機於fb群組分享事件，引來同業討論。（fb群組「的士司機資訊網 Taxi」截圖）

司機有感女子刻意用「大紙」付款，即「出絕招」提出願意免費將她載回酒店「唱錢」，對方聞言即時拿出24元付款，落車前更晦氣稱：「做生意唔係咁做 㗎 ！」司機事後則指，對同類事件見怪不怪，並無動氣，「由上車到落車我都無勞氣，就算阻我時間當自己唔好彩」。

帖文引來不少的士業界討論，有人批評涉事女子刻意留難，「講完大話仲要話返係你有問題」，「唔啱佢哋心意嘅時候就會話做生意唔係咁做」，「大陸人最興㗎啦，通常都係落車畀錢個一刻先同你講無散紙/無港幣」。亦有人認為事件可令業界反思應否引入新式付款方法，「而家香港的士業，只係收現金呢下嘢，已經唔受歡迎啦」，「電子支付我好支持，但係你有無一個統一嘅app方便全港的士？」。

根據運輸署發出的《香港的士服務指南》，的士車費找贖指引指出，法例規定的士司機須攜帶不少於100元的港元紙幣和硬幣零錢供找贖之用，司機若未能為500元或1000元面額港幣提供找贖，雖不屬違例，但的士司機應盡量滿足乘客的找贖要求。

（fb群組「的士司機資訊網 Taxi」）