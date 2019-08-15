4腳掌被齊腳斬斷　柴犬遭棄於40°C高溫暴曬致死　網民斥：極殘忍

虐狗事件一宗都嫌多！日前一名動物義工在重慶街頭發現一隻柴犬被斬斷腳掌，在40°C高溫下更被棄置在馬路旁，四個腳掌不見蹤影，義工到達時，狗狗已奄奄一息，其後因失血過多而死。義工表示狗狗腳踝以下被切斷，傷口很齊，不少人看到狗狗也忍不住痛哭，怒斥施虐者手法殘忍，她亦慨嘆：「給牠們留一點點生存空間就那麼難嗎？」呼籲知情人士提出線索捉拿施虐者。

有柴犬日前在重慶被行刑式虐殺，4隻腳掌被斬斷，更被棄於40°C高溫暴曬致死。（微博圖片）

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該女義工12日在微博發文，指當日中午遇見最令人髮指的事，在重慶市沙坪壩金杜洋光小區旁，發現一隻柴犬腳踝以下被斬斷，傷口齊整，四個腳掌不翼而飛，當時狗狗遭棄置在馬路旁，在高溫暴曬多時已命懸一線，直至救助者趕到現場時，狗狗已失血過多而死。從她上載的照片所見，柴犬躺在路旁暴曬，前腿全是血，而且死不瞑目，死狀慘烈。

女義工批評施虐者冷血、內心黑暗，竟將毫無還手之力的小動物虐待至此，不能想像狗狗在死前曾受折磨，她形容伴侶動物「為人類做出巨大貢獻」，慨嘆：「給牠們留一點點生存空間就那麼難嗎？」

義工事後曾報警求助，希望能翻查閉路電視，惟事發地點在公路上一個彎位，未有閉路電視覆蓋。義工亦發現狗狗頸上有狗圈，推斷可能有主人，不過未知施虐者是否其主人。狗狗出事至今一直未找到兇手，義工呼籲知情人士提出線索，盡快將兇手繩之於法。

事件引起大批網民熱議，痛斥施虐者行兇手法極殘忍，「簡直不是人，希望善惡到頭終有報」，有人懷疑施虐者具反社會人格，「有人身危險性，建議執法機關找到後密切監控」。

（綜合）