六旬馴獸師綵排時遭4虎攻擊致死　動物組織稱長期受虐致情緒不穩

馴獸師是一種極度危險的職業，一不小心隨時賠上寶貴性命。意大利著名馬戲團Circo Orfei的馴獸師韋伯（Ettore Weber），周四（4日）在南部城市巴里（Bari）與4隻老虎綵排表演時，突然遭到其中一隻老虎攻擊，及後其餘3隻見狀亦一同上前攻擊。事後韋伯雖已馬上被送到醫院急救，惟仍不幸傷重身亡。動物權益組織PETA表示，不少馬戲團內的動物長期受虐，情緒極度不穩，呼籲人們不要再入場觀賞這類馬戲。

網上流傳韋伯（Ettore Weber）生前對待馬戲團內老虎的短片。（YouTube「 Elvisxx71」片段截圖）

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61歲的馴獸師韋伯是一名富經驗的馴獸師，其所屬的馬戲團Circo Orfei於6月時南下到達巴里，本來預計會留至7月14日，惟在意外發生後未知會否縮短行程。據外媒報道，當時韋伯正在綵排名叫「動物公園」（Animal Park）的表演，內容以環遊世界及見識各種動物為主，表演中會出現的其他動物包括駱駝、斑馬及水牛。

PETA同時指出，很多馬戲團內的老虎都受到不人道對待，如只能住在極細籠內進食及排泄，及被剝奪所有活動時間等，生活環境極惡劣下自然會反擊。（PETA網站圖片）

據了解，韋伯當時與4隻老虎一同綵排，惟其中一隻老虎突然發狂攻擊韋伯，其餘3隻見狀亦一同上前攻擊。即使當時在場的其他馴獸師已不斷嘗試驅趕，惟老虎仍無理會，更在醫護人員面前「玩弄」了韋伯的身體接近30分鐘。韋伯及後被送往醫院急救，但身體多處受傷，包括脊椎嚴重受創下，最終傷重不治。

當地警方已就事件立案調查，有媒體報道指有關老虎已從馬戲團被帶走至野生動物園。就網上流出韋伯生前以長棒鞭打訓練老虎片段，動物權益組織PETA表示這類訓練手法相當殘忍，指出不少馴獸師都會懲罰那些未能做出「危險及不自然動作」的動物。

PETA同時指出，馬戲團內的老虎大多自幼從母親身邊被強行帶走，其情緒變得不穩，加上很多老虎都受到不人道對待，如只能住在極細籠內進食及排泄，及被剝奪所有活動時間等，生活環境極惡劣下自然會反擊，故呼籲人們不要再入場觀賞這類以虐待動物作訓練的馬戲。

（綜合）