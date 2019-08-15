動漫展揭老闆Cos女裝　內地男偷拍上網GG了　男老闆爆真身引圍觀

有內地男子早前參加動漫展時撞正男老闆，對方當時Cos女裝，他驚見老闆美腿誘人忍不住偷偷拍下，一放上網即引來瘋傳，消息輾轉傳回其所屬公司，不少網民以為他定必遭殃，沒料該公司公布因其舉動為老闆帶來困擾，故「以眼還眼」罰他也要在動漫展以女裝示人。涉事的男老闆因應群情洶湧，亦罕有在微博自爆真身，可見長得十分清秀。

有內地男動漫展遇到穿上女裝的老闆，忍不住偷拍放上網與網民開心share。（知乎圖片）

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這宗偷拍事件，最初時在網站「知乎」傳開，偷拍者稱「漫展碰見我老闆在女裝Cos，尷尬死了，幸好沒上去打招呼」，他指第一眼還以為自己看錯了，後來路過看到老闆和旁人說話的情況，與平日極不相同，「媽耶，我們老闆平時可正經了」，最抵死是他還要加上一句「順便說一聲，這腿大棒了啊啊啊啊」。

這件奇遇加偷拍的事，迅即在網上傳開，更傳回偷拍男與老闆所屬的公司「维咔VikACG」，日前該公司的官方微博發帖回應事件，指簡體中文運營部一員工拍下其直屬上司的女裝並放上網，令當事人正常生活帶來困擾，經公司研究後決定要該名員工在動漫展公開穿女裝作懲罰。

涉事男老闆大方公開女裝正面照，被大讚十分清秀。（微博圖片)

不少網民爆笑稱「以其人之道還自其人之身」，不少花生友更建議該公司將有關懲罰公開直播，讓廣大網民也能參與，最好笑是官方小編不知有心或無意，竟公開標籤了涉事老闆的微博帳號，引來網民即時分流。

面對網民群情洶湧，涉事老闆也大方公開自己Cos女裝的正面照，還發表惹火言論，展示被讚美腿的照片反問，「女生都不應該是這種漫畫腿嗎？」照片中的他眉清目秀，引來男女網民垂涎，惟據官方小編透露，他早有女朋友了，令不少人大感失望。