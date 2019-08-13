日本C96同人展內地女Coser遭性騷擾　龍友圍影相機伸入裙內

一年兩度的日本同人展Comic Market（簡稱C96）於8月9日至12日在Tokyo Big Sight舉行，吸引不少動漫迷到場支持，場內有不少Cosplayer出現，吸引大批龍友爭相拍攝，場面熱鬧。惟活動進行期間，有日本網民目睹一名內地Cosplayer，被大班拿着相機的男人包圍，近距離做出性騷擾的行為，有人更直接把相機伸入裙內拍攝，極度猖獗。事件引起日本網民熱議，認為這是「用相機強暴」，指攝影師應自律尊重模特兒。

一名內地女Coser被大班龍友包圍近距離拍攝，有人更直接把相機伸入裙內。（網上圖片）

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日本網民「rubi0921」周日（11日）於Twitter發帖，指同人展現場有一名內地女Cosplayer被一群龍友包圍，形容她表現得非常害怕，但手機在手的男子卻不斷步步進逼，有人不斷用低角度拍攝，最後有人召來工作人員制止，「但即使工作人員來了，還是有人把相機伸進裙內」。

有網民在場目擊事件發生，拍下當時的相片和短片，認為這種行為極不要得，「這根本是用相機強暴吧……太可怕了」、「真的太過分了」、「難怪宅男會被說嘔心」。有人就斥責龍友這種行為是性騷擾，會造成Coser心理陰影，認為涉事者要好好反省。

該名內地女Coser事後發文解釋：「已經有人說了離遠點，但是前面的人沒有聽話，我就一直被圍在了中間，然後還有人和我講你把裙子捂上就好了，最後到了，我只要一動就會碰到相機，根本動不了的狀態」。

（Twitter）