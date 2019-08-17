【死啦D青春痘】19歲仔誤信水蛭治暗瘡　吸到臉流血不止要縫10針

「死啦D青春痘」是無數青少年的心願，無論長得多漂亮，面上生一顆暗瘡都會成為煩惱。杭州一名19歲男生為了消滅面上的青春痘，居然相信網上偏方，買了10隻鮮活水蛭，放到臉上吸血作治療，結果只放了10分鐘，臉蛋被吸至流血不止，只好急急趕去急症室。醫生在他臉上傷口縫了10針，花了半小時才成功止血。醫生稱某些病症來說，水蛭有一定功用，但水蛭治暗瘡在醫學上從未證實效用，更有很大的感染風險，呼籲民眾勿嘗試。

部分水蛭有吸血特性，能吸取比體重多幾倍的血液。（YouTube影片截圖）

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內地傳媒報道，居於杭州的19歲小吳是陽光帥氣的男生，但貪靚的他為青春痘問題困擾，在網上搜遍治療方法，竟相信一些網友提到的水蛭吸血偏方療法。小吳從網上買了10隻生猛水蛭，全放到臉上吸血，10分鐘後，小吳將水蛭取下才發現出事，他見到臉孔鮮血直流，且不能止血，急忙趕到急症室求醫。

小吳的狀況令醫護人員大嚇一跳，急症室副主任余丹青表示，「從醫多年第一次碰到這種事」，竟有人真的拿水蛭去治暗瘡。醫生為小吳的傷口消毒並縫了10針，用了半小時才成功止血。

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余醫生指水蛭是內陸淡水生物，是中國傳統的藥用水生動物，多數會以乾製品入藥，中醫學上有很高的藥用價值，而水蛭有抗凝血、麻醉等功用，對某些疾病治療上有一定作用，但用來治暗瘡一說，則從未得到醫學實證，風險相當高。他解釋，水蛭素有抗凝作用，可預防血栓形改善淤血，不過，小吳將水蛭放到長暗瘡的臉上吸血，會有很大感染風險。

治暗瘡變入醫院，小吳現時滿臉傷口，嘆道：「我以後不敢輕易嘗試了（治暗瘡偏方），差點就毀容了。」醫生建議，平時洗面清潔面膚，不要吃辛辣刺激食物和熬夜，多吃蔬菜水果，相信對改善暗瘡情況會有很大幫助。

（綜合）