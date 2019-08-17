紐約停車場遇大媽「人肉霸車位」　女子廣東話英語夾雜一句KO

泊車位有限，先到先得是常識吧，但「人肉霸車位」又見過未？近日一段於美國紐約一停車場拍攝的影片在網上瘋傳，片中一名大媽站在空置停車位前，阻擋另一輛私家車停泊，並表示女兒的車就在後方，私家車車主認為其行為不合理，要求大媽離開讓出車位，雙方堅持不下，最終車主以一句話絕殺大媽和女兒。影片中雙方都以廣東話及英語溝通。

拍片者的車輛駛至大媽面前時，大媽用手指向後方，拒絕讓對方泊進車位。（影片截圖）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

有網民近日在facebook群組「馬路的事討論區」上載影片，拍片者的車輛駛至大媽面前時，大媽用手指向後方，拒絕讓對方泊進車位。片主向大媽表示「我哋到先喎」，又指「你人企喺度，但架車喺嗰度」，不滿她人肉霸佔車位，但大媽拒絕並堅持站在車位內，片主則指若她不願讓開，自己的車也不會駛離，「大家唔好走」。

雙方僵持下，大媽女兒從後方車輛前來加入罵戰，片主則用英語反問「你架車要泊位，定係你阿媽泊位呀？請你講出你的答案。如果係佢泊，請叫佢瞓喺度」。其後又再以廣東話向大媽說：「一啲禮貌都冇，你行喺度就話個位係你，我部車到先！」最後兩人見片主態度非常強硬，只好不忿氣地離去。

影片引起網上熱議，不少網民支持片主堅持不讓步，「做得好！幾時都唔應該容許！」、「完美ko大快人心」、「鬧得好！英文轉中文，中文再轉返英文又得」。有網民則笑言女人「鬧交戰鬥力」果然強勁，「 3 個女人一個墟！」。