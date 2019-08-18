女兒考85分　台父欣慰變無言　網民集體錯重點大叫岳父

現在父母都要求都十分高，希望子女考得愈高分愈好。台灣一名父親日前發文稱，女兒從補習班放學回家後，得意地拿出一份85分的試卷叫他簽名，原本感到欣慰，但試卷滿分原來是150分，即時變得無奈。不過網民就集體錯重點，只顧留意樓主女兒的樣子，更紛紛留言稱「岳父大人，沒事的成績慢慢來就好」。

該名台爸貼出女兒照片，令網民集體錯重點。（爆怨公社 fb圖片）

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該名台爸在facebook群組「爆怨公社」發文，表示「我要抱怨我女兒！」，他指女兒的成績向來不太好，日前女兒從補習班放學回家後，高高興興將數學試卷拿給他簽名，還面露驕傲地說這次考了85分。

樓主看着分數，倍感欣慰準備簽名時，不忘取笑女兒說：「該不會是老師出的太簡單，大家都100分吧？」不料女兒聽了竟生氣大聲反駁指：「才不是！大家都考100分以上！」一問之下，台爸才發現原來這次數學考試滿分竟然是150分，即時無言又無奈：「不說了……我想旁邊吐點血先。是爸比不對，爸比不該誤會妳那麼深，我的壽命是不是又短了10天？」

該名台爸在facebook群組「爆怨公社」發文，表示「我要抱怨我女兒！」（爆怨公社 fb圖片）

帖子一出引來網民熱烈迴響，不過網民關心的顯然不是樓主女兒的考試分數，而是集體錯重點，被女兒可愛、清純的樣子吸引過去，更紛紛留言「長得漂亮就好了」、「岳父大人，沒事的成績慢慢來就好」、「我可以當家教」、「光顏值就加到滿分了」、「岳父好，我可以18年養成計劃嗎」、「挑個好女婿就不用粗心啦，其實小婿我數學不錯」。