女兒失$3180車費袋嚇到喊　地盤男路不拾遺　媽：香港好在仲有你

遺失大額金錢的確會令人非常徬徨，更何況發生於小朋友身上。有網民今晨於facebook群組發文，指女兒上學時不慎遺失放有逾3000港元的車費袋，嚇得「喊住打返屋企」，樓主之後即刻落街仔細搜尋，連翻垃圾桶坑渠也不放過，惟並無發現，失望之際卻接到學校電話，指有好心人路不拾遺，覺得非常感動，直言「三千幾蚊慳慳地夠我一家四口買一個月餸」，並與網民分享經歷，希望表揚該名任職地盤工作的男子。

有網民指女兒今晨意外遺失放有逾3000元的車費袋，獲好心人拾獲交回。（示意圖，資料圖片）

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該名網民今晨於fb群組「Tai Po 大埔」發文，指女兒今早上學時意外遺失放有3180元的車費袋，嚇得「喊住打返屋企」講述事件。樓主聞言即到寓所附近尋找，「搵咗好耐，垃圾桶都睇咗，坑渠都睇咗都搵唔到」，直言「一路搵一路想喊」。

樓主只好失望回家，沒料抵達家門後即收到學校電話，指有好心人拾獲車費袋，對方更留下聯絡資料以便交回金錢。樓主形容「嗰一刻我真係喊咗出嚟」，她即聯絡對方並取回車費袋，之後為了表揚及答謝該名好心男子，想到將經歷與網民分享，並於文中加入「三千幾蚊慳慳地夠我一家四口買一個月餸」、「邊個話做地盤係粗人」及「香港好在仲有你」等標籤。

網民都紛紛留言稱讚路不拾遺的男子，又指樓主非常幸運，「職工真漢子有情有義有品」，「仗義每多屠狗輩」，「人間有情，畀個like呢位好心黎生」。亦有網民提醒樓主，不應讓小朋友保管大額金錢，以免發生危險，「咁多錢唔應該畀小朋友自己拎」，「十歲八歲女袋$3000風險太大」，而樓主亦回覆指經一事長一智，日報都會親自將車費袋交至校車姨姨手上。

（fb群組「Tai Po 大埔」）