【逆齡母親】40歲台媽Keep得勁好似大學生　網民驚呼：是姐姐吧？

女人的皮膚保養絕對不能馬虎，有台灣女網民近日於討論區分享媽媽的美照，表示她即使生了2個小孩，但樣貌仍保持青春，猶如一位20多歲的大學生。樓主更指只要和媽媽逛街，別人一定說2位比較像是姊妹多於母女，令樓主哭笑不得。大批網民驚嘆媽媽樣子與實際年齡的巨差，「這是你同學吧」、「真的很年輕，太誇張了」。

有台灣女網民近日於討論區分享媽媽的美照，表示她即使生了2個小孩，但樣貌仍保持青春，猶如一位20多歲的大學生。（Dcard討論區圖片）

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該女網民近日於「Dcard」討論區上載媽媽的「凍齡照」，原來媽媽早於21歲結婚及分別誕下2子女，但即使歲月多磋跎，依然無減她青春可人的樣貌。樓主更大爆媽媽其實已約40歲，不少網民表示超誇張，「其實是你姐姐吧」、「我不信是媽媽，不要騙我」。

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從樓主上載的照片可見，媽媽外貌年輕如大學生，其斯文打扮更突顯她的清新氣質，與子女合照像姐姐多於母親，有網民更指媽媽與丈夫的合照更像是一對正在拍拖的年輕情侶，「如果我在她們旁邊，感覺自己是個電燈泡吧」。

凍齡台媽引起大批網民熱議：

網民大讚媽媽保養超好，對此甚感興趣。樓主則解釋媽媽平常會做瑜伽，更常搽油按摩臉部，所以皮膚沒太多皺紋，自然顯得年輕。部份男網民更笑言想要認識樓主的媽媽，「現在當你義父還趕得及嗎」、「可以交換line嗎」。

（Dcard討論區）