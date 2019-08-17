【盂蘭節】台男求助想P走亂入伯伯　網民神級創意應節改圖超爆笑

日前（15/8）中元節（「中元節」是道教稱謂，即盂蘭節），大家都有普渡孝敬好兄弟嗎？雖然準備供品祭拜是一件很嚴肅的事，不過偶爾也會有好笑的情況發生，一位網友近日就發了照片，希望法力無邊的鄉民們能幫忙把照片中「亂入的阿伯」P掉。

一位網友近日就發了照片，希望法力無邊的鄉民們能幫忙把照片中「亂入的阿伯」P掉（Facebook@爆廢公社公開版）

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既然原PO都誠心誠意的發問了，眾人當然也大發慈悲的幫忙…P圖？

（即睇各種P圖​和網民留言▼▼▼）

+ 6 + 5 + 4

一連串滿滿歪樓改圖已讓大票觀眾笑到翻掉，不過重點來了，仔細一看其實根本兩個都是阿伯啊！

原PO到底想P掉哪一個啦▼▼▼

人家搞不好是想收藏自己阿公珍貴的背景，怎麼被大家搞得那麼不正經啦～幸好在一陣歪樓（故意離題）中還是有正經的人類，原PO就好好收下吧

人家搞不好是想收藏自己阿公珍貴的背景（Facebook@爆廢公社）

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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