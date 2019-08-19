【無恥】內地男酒駕撞死人　稱「無送我返屋企」告同桌飲酒9友人

酒後駕駛要不得，更過份是因而撞死人的司機還不知錯。浙江法院早前駁回一單訴訟被讚大快人心，有男子於飯局中飲酒，其後坐同事順風車到某地領回自己的車駕駛回家，沒料撞死別人，被判向死者家屬賠償。事後酒駕男竟向當晚同桌飲酒的9名友人提告，認為他們未送其回家引致事故，也需負上一定責任。其離譜邏輯不止法院不同意，網民也諷刺其無恥，稱「不如告埋酒廠吖」。

內地交警不時在路上設路障打擊酒駕問題，惟仍不時有人以身試法，甚至造成慘劇。（資料圖片／視覺中國）

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據內地傳媒報道，撞死人事故在今年2月發生，當時一班好友下班，有人提議聚一聚，大家欣然赴約，飯局中各人極為高興喝了不少酒，至飯局尾聲有人想轉場去KTV，遂找沒喝酒者載他，事件中撞死人的「老何」要求搭順風車，遂一同離開。

到達目的地後眾人各散東西，有同行者提醒曾喝酒的老何坐車回家，沒料他未有聽從，反而領回自己的車後駕車回家，途中不幸與騎電動車的李姓司機相撞，李男傷重救治無效死亡，事後交警部門認為老何需負全責，他與死者家屬其後達成賠償協議。

沒料一切仍未落幕，老何其後將9名當晚一同喝酒食飯的好友告上法庭，他認為眾人與他一同喝酒，但卻沒盡到注意及照顧的義務，亦沒有安全把他送回家才會導致撞死人意外發生，認定友人們也需承擔事件中四成責任。

其說法不被法院接納，經審理後法院認為共飲行為是共飲者之間組織的集體性活動，同飲者相互之間負有適當的提醒、照顧、保護、通知等義務，惟事件中友人曾提老何要打車回家，又指老何赴宴時未駕車，別人也不知其車停在何處，認為各人已盡到相應義務，因而駁回老何提告。

演藝界15人同樣衰酒駕被告，其中一個更撞死護士要向死者家屬哭着下跪！

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網民狠批老何為人無恥，只想拉別人分擔責任或賠償，又指這正是酒肉朋友的經典範例，又反問如這樣也能告成，「以後誰還敢赴飯局？」

（綜合）