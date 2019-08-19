沈旭暉自爆「出道」激似E-Kids阮民安　網民：同Tommy仔零遺和感

反《逃犯條例》修訂運動持續，曾被網民戲稱是「樂壇曱甴」的組合E-Kids成員阮民安（Tommy），被拍到現身示威現場，又不時在社交平台發表政見，再度人氣急升，連國際關係學者沈旭暉近日亦上載自己的舊照，指「出道」時跟Tommy有幾分相似，想當年同樣是金毛仔。照片即時引起網民熱議，有人笑稱沈旭暉原來是第4位E-Kids成員，並封他為「MK學術界始祖」。

當年E-Kids出道以一頭金毛MK造型示人。（沈旭暉fb圖片）

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沈旭暉今日在其facebook專頁表示，近來最令人感觸、欷歔、驚喜、「唔知點形容」，是見到Tommy重現眼前，他又上載對比照，一張是當年E-Kids出道的專輯，另一張則他自己「出道」時的造型，兩者同樣以金髮示人，MK味濃，原來「人人都曾MK過」也適用於沈教授身上，唯一不同就是沈教授沒有「chok樣」，態度誠懇，欠缺E-Kids壞孩子的感覺。

沈旭暉自爆「出道」時也跟E-Kids一樣，有一頭金髮。（沈旭暉fb圖片）

沈教授又透露，相中的E-Kids專輯在數年前神秘出現在其辦公室，「應該係唔知邊個N年前學生專程抽水之作」，看來沈教授的「MK金毛造型」深入民心。

照片引起不少網民熱議，有人笑稱原來沈教授是第4位E-Kids成員，「神秘成員，但會考成30分」，又大讚他很適合MK金毛造型，「你嗰時啲頭髮冇咁金，唔同層次嘅MK」，有人亦稱MK沒什麼不妥，「MK又點，MK係香港代表」，更封沈教授為「MK學術界始祖」，更留歌詞「何事我會妒忌，我會擔心魔鬼搶走你」，稱希望聽沈教授唱出Tommy名曲。

（沈旭暉fb專頁）