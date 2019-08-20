外傭包裝綠豆沙當湯包加水煲　僱主望住綠色水哭笑不得

外傭初來報到難免鬧出笑話。有僱主近日在facebook群組分享聘請了2個月的傭工姐姐的一件爆趣事，指姐姐竟將鴻褔堂包裝綠豆沙當湯包煲，還加了6碗水，令一家人喝了一碗「水湯分離、甜甜哋」的湯， 4個人喝不完還剩下一盒「綠色水」，讓人哭笑不得。

外傭將鴻褔堂包裝綠豆沙當湯包煲，還加了6碗水。（fb「外傭僱主必看新聞訊息」圖片）

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有網民日前在facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」發文，指外傭姐姐來了兩個月，很多不合邏輯的事發生，幸好不是大錯，而其工作態度不錯，心地善良勤力不駁嘴，「就是個人傻傻哋，如果唔係我應該忍唔到」。

↓↓↓ 網民分享外傭大懵趣事 ↓↓↓

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樓主抱怨指，自己購入一些有菜有肉的湯包，並叮囑外傭加6碗水煲一小時便可，但她卻拿錯其他湯包加水煮了15分鐘，「重點係我寫埋張紙畀佢跟住」。更令人驚訝的是，樓主飲「湯」時竟發現「好有水湯分離感，飲落去甜甜哋」。

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大惑不解的她打開雪櫃一看，見兩湯包完好無缺，原來外傭拿來煲的，是綠豆沙翻熱包，姐姐更極聽話地加6碗水來煲，結果4個人享用完還可以剩下一大盒「綠色水」，只能無奈笑言「22元好抵飲」。

這則帖文引起熱議，網民都被這位外傭姐姐逗笑，「總是意想不到嘅事都會發生」、「以為佢用6碗水煲個包裝」，但亦有人幫外傭講好說話，「呢啲都係小事，我覺得可以值得原諒，之後諗返起都會覺得好好笑」、「蠢好過蠱蠱惑惑」。不少僱主則分享家中外傭令人頭痛的經歷，「我都試過飲蕃茄水，姐姐只落兩個蕃茄煲老火湯」，「有一次叫佢買雞用嚟煲湯，佢走去燒味店度買咗油雞」，笑爆其他網民。