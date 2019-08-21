7000萬婚禮邀42藝人開演唱會　成龍張栢芝出席　網紅倒賺3000萬

中國29歲男網紅「辛巴」辛有志及其妻初瑞雪近日豪擲7000萬元人民幣（約7774萬港元）在北京奧林匹克體育中心補辦婚禮，並邀請了42位歌手和藝人舉辦了一場聲勢浩大的演唱會，當中包括成龍、王力宏、鄧紫棋（G.E.M.）、張栢芝和光良等。演唱會後，辛有志更開直播賣東西，賣出接近一億元的貨品，相當於倒賺3000萬元（約3332萬港元），吸金能力令許多網民大為咋舌。

辛有志及其妻子初瑞雪最近花了近7000萬元人民幣（約7774萬港元）在北京奧林匹克體育中心補辦婚禮。（視覺中國）

該場名為〈818從辛出發〉的婚禮在周日（18日）舉行，地點是可容納超過3.6萬人的北京奧林匹克體育中心，當日的司儀是男歌手胡海泉，上台獻唱的歌手包括王力宏、鄧紫棋、光良及迪克牛仔等，而成龍也難得開嗓，張柏芝更親手奉上自己準備的禮物。

整場婚禮有如一場大型戶外演唱會，辛有志透露，單是邀請藝人演出就花了近5000萬元人民幣（約5554萬港元），加上舞台場地等費用，成本高達7000萬元人民幣，「請個明星頂多120萬（約133萬港元），我請成龍費用就在670萬（約744萬港元）」。

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婚禮結束後，辛有志另外花了100萬元人民幣（約111萬港元）將一間夜店包場，邀請朋友一起同歡，還開直播賣貨，在大概2小時就賺了一億元人民幣。網友對此都非常驚訝，紛留言稱「貧窮限制了我的想像力」、「我想做個有錢人」、「有錢人生活千姿百態」。

據報道，辛有志1990年出生在黑龍江省，曾多次創業，後來成為網紅直播商家，靠推銷農產品發迹，聲稱自己年收入高達2億元人民幣；他的妻子初瑞雪1986年於吉林省長春市出生，曾創辦美容護膚品牌，同樣是一名網紅，二人是做生意時認識，很早就註冊結婚，今次只是補辦婚禮。