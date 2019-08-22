「這個是我要坐的位子」　不滿女子拒讓座　老翁發惡攞遮話要打人

湖南省長沙市一名老翁周二（20日）乘坐地鐵時，要求一名年輕女子讓座，由於對方當日正值生理期，身體不適因而婉拒，豈料老翁心生不忿，竟然強行坐下將女子擠開，甚至拿起雨傘大聲說：「我打死妳！」

事後，方姓女事主接受訪問稱，當日傍晩約6時她乘搭長沙地鐵1號線，列車行駛至南湖路站時有人下車，她見有座位便上前打算坐下，一名老翁剛巧亦走過來，當她坐下，老翁卻態度兇惡地對她說：「這個是我要坐的位子，你為甚麼要坐！」

方女表示，那時雖然有些生氣，但仍心平氣和地向對方說「如果說你是老人家，你需要這個位置的話，你好好跟我說，我會讓給你的，但沒必要是這種語氣。」然而老翁聽後反而變得更蠻不講理，不斷大聲叫嚷，終令她忍無可忍反駁：「你說這個位置是你的，但這個位置上並沒有寫名字呀！」

老翁當日乘坐地鐵，要求方姓女事主讓座。（Youtube影片截圖）

女事主正值生理期

老翁毫不退讓稱：「沒寫名字啊！是我要坐啊！」然後他強行坐下，並把她擠離座位，甚至拿起雨傘作勢欲打人，並大叫「我要妳這麼說，我打死妳！」老翁的野蠻行為引起車上其他乘客不滿，一名女乘客挺身而出謂：「要人家讓座也要自願吧！」

老翁聽後再次作勢打人，但被其他乘客拉住，期間仍不斷指摘方女「不講理」。方女於是反罵：「誰不講理呀，你不知道女生也有不舒服的時候嗎？」當有乘客打算通知工作人員，老翁這時卻突然下車。

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方女其後致電丈夫哭訴，然後在其他乘客的陪伴下前往長沙市公安局公交分局報案。警方正在調查事件，但仍未找到涉事老翁。

片段曝光後惹來一片罵聲，網民紛留言：「怎麼敢威脅女乘客呢？讓一大男人給讓座不是更合理嗎」、「讓座是自願行為，道德綁架不可取」、「強烈要求這位大爺給女生公開道歉，而且給所有的老人公開道歉」。