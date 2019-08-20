【全裸監督】AV女優黑木香一生傳奇　為藝術「下海」顛覆成人影史

由山田孝之、滿島真之介和森田望智主演的Netflix日劇《全裸監製》絕對是近期的話題之作，飾演「鹹片王」村西透（村西とおる）的山田孝之固然甚獲掌聲，而劇中出現的傳奇AV女優黑木香亦備受關注。第二集正式出場的黑木香由新一代女星森田望智飾演，非常大膽的她絕對是日本性解放的代表人物，不但不剃腋毛去擺脫主流審美枷鎖，亦對性事毫不忌諱，敢於在電視節目中大開黃腔。

新生代女星森田望智在《全裸監督》裏面飾演傳奇AV女優黑木香。（Netflix《全裸監督》宣傳圖片）

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雖然戲劇作品中的黑木香非常犀利，但未能原汁原味呈現她人生經歷過的所有波瀾壯闊。1965年在鹿兒島縣出生的她，絕對稱得上是千金小姐，其父是工程師，在中產家庭中成長。從小接受精英教育的她先後入讀名校女子學院高等學校、橫濱國立大學，專攻文藝復興美術史，使她受人文主義思想薰陶。有指她16歲便開始不剃腋毛，而這個決定與人文主義強調的自我意識覺醒不無關係。

1986年，仍然是大學生的黑木香便開始為藝術、為解放自己「下海」拍AV，在出道作《我愛SM》（SMぽいの好き）裏面便以凌駕男性的姿態，向觀眾展示她的支配慾，完全顛覆日本成人影史。她認為「食色性也」，睇AV本身就好像在進食一樣平常：「你肚餓，突然想食拉麵，你會食拉麵；你需要睇AV，你會去租AV來看。」又指人們每日都想食不同的東西，對AV口味也可以每次不一樣。

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1988年，已在AV界闖出名堂的黑木香逐漸走入大眾媒體，先是不少深夜電視節目邀請她擔任嘉賓，之後更演變成日間時間及黃金時間節目的常客，甚至在古裝劇中亮相。她曾經解構自己爆紅的原因：「我只是以女人的身份談論生活，但因為我的背景與性有關，令我似乎變成大部份羞於談論性事的女性的代言人。」

當我拍片的時候會失去時間和空間的概念，彷彿就像眼前出現白色的精液海一樣。 黑木香

高舉手臂騷腋毛絕對是黑木香的招牌動作。（網上短片）

黑木香除了是村西透的繆思女神、工作夥伴，兩人亦曾經一度墜入愛河。不過，村西透的公司後來在1992年因為泡沫經濟爆破而倒閉，令兩人產生錢銀轇轕，最後分道揚鑣。1994年，她從酒店二樓墜下受重傷，有指她自殺未遂，亦有指她酒後意外，總之她事後決定引退，在大眾眼前完全消失。

黑木香變回「凡人」後極力保護其私隱，不允許任何出版社、影像公司重新發行她的舊作，令其作品某程度變成「禁片」，有心人只能夠在二手市場中入手。2002和2004年，分別有兩本雜誌圖文並茂報道黑木香息影後的生活，最後她告上法庭並獲判1百7十萬日圓（約13萬港圓）賠償。