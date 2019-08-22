蜘蛛俠電影分帳談判破裂　或將撤出Marvel　鷹眼主動向SONY求情

SONY於2015年從Marvel買下《蜘蛛俠》電影拍攝版權後，不時傳出與迪士尼不咬弦。據了解，迪士尼早前要求所有《蜘蛛俠》獨立電影及Marvel電影票房，亦要與SONY五五分帳，但對方堅拒要求。 Marvel總裁Kevin Feige近日透露，將不會製作任何《蜘蛛俠》系列電影，換言之《蜘蛛俠》或有可能撤出Marvel的宇宙觀。飾演鷹眼的Jeremy Renner得知消息，即於IG撰文向SONY求情，感動不少網民，他們均稱希望蜘蛛仔Tom Holland能繼續留下。

Marvel總裁Kevin Feige近日大爆蜘蛛俠電影票房分帳談判破裂，蜘蛛俠系列或於Marvel消失。（「tomholland2013」IG圖片）

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飾演Marvel元祖級主角之一「鷹眼」的Jeremy Renner最近得悉蜘蛛仔Tom Holland或將被撤退Marvel的消息，遂於IG撰文：「嘿Sony，我們想要蜘蛛人回到Stan Lee和Marvel身邊，拜託了。感謝。」

他更tag出飾演其他主角的演員，包括Iron Man（Robert Downey Jr.）、雷神（Chris Hemsworth）、星爵（Chris Pratt）、變型俠醫（Mark Ruffalo），希望一同聯署聲明，為蜘蛛仔發聲。不少網民大呼感動，他們稱希望所有主角於MCU完整出現。

飾演Marvel元祖級主角之一「鷹眼」的Jeremy Renner最近得悉消息，遂主動於IG撰文向SONY求情。（「renner4real」IG圖片）

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第一、二代蜘蛛俠本來分別由Tobey Maguire及Andrew Garfield飾演，直至第三代《蜘蛛俠》就由Tom Holland擔正，因為形象較青春，又主打與Iron Man的父子情，令電影票房非常成功。而Marvel方面其實非常支持繼續與SONY維持這樣的合作模式。

不過Marvel母企迪士尼最近「食住上」，向SONY要求只要是Tom Holland飾演的《蜘蛛俠》獨立電影及Marvel電影票房，全部均需五五分帳，給果遭對方狠狠拒絕，認為迪士尼已坐收《蜘蛛俠》周邊商品的利潤。

Marvel總裁Kevin Feige其後向外媒單方面宣佈，日後將不會參與製作任何《蜘蛛俠》系列電影，即表示《蜘蛛俠》或將無緣重返MCU第四階段。大批粉絲得知消息即表示心碎，認為Tom Holland終於演活《蜘蛛俠》本來的形象，難得令影迷留下深刻印象，但很快又「被消失」，感到非常可惜。

（Deadline、Instagram）