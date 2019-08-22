大埔運頭塘邨逾50住戶家門現神秘數字　疑爆竊記號居民報案警跟進

突然發現家門外出現神秘符號，難免令人驚慌，擔心是竊匪「踩線」標記。大埔運頭塘社區主任黃兆健表示，運頭塘邨超過50單位出現疑似爆竊賊人「踩線」後記下的數字，他昨晚（21日）報警惟警方指「人手不足」未能派員，至今天居民自行到警署報案，已正式落案調查。

黃兆健指有運來樓低層街坊表示，單位門外牆壁發現寫有單位門牌的數字。（黃兆健fb圖片）

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黃兆健在facebook表示，近日有居民發現運頭塘邨運來樓多個單位門外，由8月中至今，曾發現最少三次可疑記號，疑似爆竊「踩線」標記，包括有可疑記號的膠紙，亦有不少居民反映，在樓層間發現形跡可疑人士經過，居民發現後，即時通知管理處保安，並將記號移除。

黃兆健上門查證，發現除低層單位外，中、高層單位亦發現相同數字記號。（黃兆健fb圖片）

過去不同屋苑都曾出現神祕記號

黃兆健指有運來樓低層街坊表示，單位門外牆壁發現寫有單位門牌的數字，他上門查證，發現除低層單位外，中、高層單位亦發現相同數字記號，至今已發現超過50個單位有相關記號，黃兆健昨晚報警要求警方派員調查，但他引述警方指「人手不足」未能派員前往，至今早街坊到大埔警署報案，警方已正式落案調查。

黃兆健呼籲居民多加注意單位外牆壁有否寫上可疑記號，及留意樓層間形跡可疑人士，並要求警方和管理處加強巡邏。不少區內居民大表關注，憂慮家居及財物安全，亦有人不滿警獲知後未即時處理，慨嘆靠警察不如自己居民巡邏好過。