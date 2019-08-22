捲尾猴磨石頭鑿爆動物園玻璃　即刻嚇到跑走　職員：牠比同類聰明

猴子要正式進入石器時代？河南鄭州市動物園一隻捲尾猴，日前突然用石頭將玻璃砸裂，整塊玻璃看起來快要碎掉，猴子也嚇得馬上跑開，可能知道闖了禍。有目擊者稱，事發前這頭醒目猴子在一旁磨石頭，玻璃被砸裂後，還曾回去摸了兩摸。園方職員說，這隻猴子比同類聰明，平日懂得用工具開核桃，幸好園內用了鋼化玻璃，表面看似裂開，其實猴子是出不去的。網民驚呼好彩「祖先進化得快」，又聯想到《猿人爭霸戰》的劇情，「凱撒，是你嗎？」。

動物園的捲尾猴拿起一塊石頭砸向玻璃。（微博影片截圖）

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事件發生於8月20日河南鄭州市動物園，從影片所見，一隻捲尾猴拿着一塊石頭面向玻璃，然後雙手舉高奮力一砸，看到這個畫面，明顯聽到遊客們的笑聲，取笑猴子正在做「傻事」。猴子再砸了一下，這時玻璃竟然被出現裂痕，看上去快將粉碎，嚇得遊客們「哎喲」呼叫，猴子知道闖禍，「犯案」後拔腿就跑。

遊客王先生是案發時的「目擊者」，他見到涉事猴子不停在磨石頭，過了一會舉着石頭朝玻璃上砸，見玻璃碎裂又嚇得跑開，過了一會又回來看看，摸了摸碎裂的玻璃。

動物園職員稱，那隻猴子和其他猴子不一樣，同樣是核桃，其他猴子傻得很，會直接咬，但牠卻懂得用工具砸核桃來吃，向來比其他同類聰明，擅於用工具。不過，該醒目猴子從來沒砸過玻璃，這是第一次，但那塊其實是鋼化玻璃，看起是碎了，但猴子是出不來的。案發後，工作人員到籠內撿走所有石頭，不讓它再有作案工具，亦已訂做玻璃更換和加強巡視。

動物園的捲尾猴拿起一塊石頭砸裂玻璃。（微博影片截圖）

網民看到影片後，問這是不是《猩球崛起》（港譯《猿人爭霸戰》）的劇情，「凱撒，是你嗎？」、「猴子進入石器時代了麼」，有人忽發奇棍，認為園方應找隻同樣聰明的異性猴子重點培育，「這麼優秀的猴子不應該關在籠子裏」。

（綜合）