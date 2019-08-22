阿女發燒入院　外傭主動留醫院照顧　僱主：好感恩請到好姐姐！

遇到好外傭對不少媽媽來說絕對是萬分之一的幸運，最近有女網民於facebook上載相片，表示女兒因為發燒需要入院留醫，家中外傭姐姐即主動請纓留低幫忙照顧，令她非常感動。不少網民大讚樓主幸運，「有個好姐姐真係幫輕好多」、「有福氣呀」。

有女網民於facebook上載相片，表示女兒因為發燒需要入院留醫，家中的外傭姐姐見狀即自動請纓留低幫忙照顧，令樓主非常感動。（fb群組「外傭僱主必看新聞訊息」圖片）

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該網民於fb「外傭僱主必看新聞訊息」分享相片，表示女兒上周六（17日）因為發燒需入院留醫，家中的外傭姐姐見狀即主動稱會陪小朋友過夜，又好心叫樓主回家休息，令她十分感動。

樓主解釋外傭姐姐在家工作半年，是個年輕的菲籍女子，平日工作夠快手，又有責任心及自律，加上很疼惜其女兒，大讚對方是個百分百好員工。樓主續指：「平時做完家務都會自己搵野做。有時間會自己睇食譜。」

亦有網民表示自己家中亦有個好姐姐，叫樓主要珍惜。（fb群組「外傭僱主必看新聞訊息」圖片）

她又解釋本月初為是外傭姐姐的生日，遂特意買生日蛋糕為她慶祝，沒想到外傭姐姐竟稱這是她人生第一個生日蛋糕，非常感動。你對我好，我也對你好，樓主與姐姐相處猶如家人，坦言：「好感恩請到好姐姐。」

不少媽媽網民都留言稱羨慕樓主有個好幫手，「咁好嘅工人姐姐，真係難得！」、「可能她出來打工生活比家還要好，所以也滿足」、「好感動，到心地好工人係好難得，要珍惜。」有網民認為這種感情應屬雙向：「通常點樣嘅僱主就有點樣嘅姐姐。」

有網民搞笑稱有意向樓主借用姐姐幫忙，「如果我屋企都有個咁好嘅姐姐就好」、「可唔可以借嚟幫幾日，唉」、「好姐姐難求，我等咗好耐啦」。

（facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」）