【安心激情？】台夫婦帶子女上情趣酒店　原因曝光家長認同到想喊

許多夫妻常常感嘆，婚前婚後的生活真的差很大，尤其是有了會發光的大燈泡還是宇宙最強小三，兩人世界根本少之又少，更別說想要來點激情的啊！

有網友就提到知道一般人到Hotel的目的都是為了開心開心，但他到酒店的心情卻充滿了的淡淡哀傷，因為他去摩鐵的目的竟是......「因為兩個小鬼跟我說想游泳......」（按圖放大）↓↓

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沒想到這股怨氣也釣出許多爸媽又哭又笑。

網友留言對此表示又哭又笑：「我也都帶小孩去汽車旅館玩水耶～」丶「我家都這樣啊~哈哈哈...…」丶「我們家的也是，去都是玩水的功能了。」丶「我也都帶去汽車旅館玩水，父母的宿命。」丶「不以前去摩鐵都是為了開心開心 , 現在去酒店我也都是為了帶小孩去玩水孤單，我也這樣做。」

除了去玩水，也還有其他作用

網友指去酒店還有玩水以外的作用：「玩水好地方啊，而且坪數大，玩完還接着玩躲貓貓。」丶「我去摩鐵也是因為小孩愛泡澡，所以選房間都要選浴缸大一點的。」丶「我是家裏挖馬路停水，為了去洗澡跟洗洗大寶的餐具⋯⋯」

而為什麼爸媽會選擇到酒店泡小孩？其實是因為水池的水深和水質都能夠在掌控之中，有些摩鐵更附有玩水設施，等同包下私人游泳池！當然最重要的，是小孩在玩水時，爸媽也能在旁邊大床躺一下休息，等他們玩水玩累了，自己也能泡個澡鬆一下～

「我是家裏挖馬路停水，為了去洗澡跟洗洗大寶的餐具⋯⋯」（圖片來源：爆廢公社）

所以也有網友贊聲

網友紛紛都對此有好評：「這挺聰明的，又乾淨。」丶「房間裏有泳道的更讚喔！」丶「想生第三個隨時有機會！」丶「帶小朋友去自己也能泡個澡不錯啊。」丶「有帶小三，不錯了」

不得不說，現在的小孩真的好命啊～啊爸媽呢？錢也出了，床也躺了，其他的呢？就放水流了吧～

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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