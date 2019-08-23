「20190823」原來係超罕見質數日　一千年得53天　錯過要再等11年

錯過今天，就要再等11年！今（23）日，大家除了想到是金門八二三砲戰，其實還有另一個特殊的含意，就是「質數日」，西元2000年至2999年中，只有53天有這樣的罕見日子，下次要等到2030年才遇得到，快來一起揭密。

「20190823」原來超罕見！眾多網友驚呼長知識了。（Ettoday授權使用）

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臉書粉絲團「2019完成度‰」轉貼一則冷知識文章，今天是2019年8月23日看似平常的日期，其實暗藏神秘結構，仔細看這串數字20190823無法被2整除，數學上的質數，就是指在大於1的自然數中，除了1和該數自身外，無法被其他自然數整除的數。

更有有趣的是，部落客「oldj's blog」PO文解釋，若將20190823去掉左邊任意數字，剩下的部分仍為質數，意即為「質數日」，排列如下：

20190823→質數

0190823→質數

190823→質數

90823→質數

0823→質數

823→質數

23→質數

3→質數

「oldj's blog」實際一算「質數日」到底多罕見？結果發現2000年至2999年中只會出現53天，比例僅萬分之1.5，最近的一次日期是今年5月23日，一年之中幸運碰上兩次，至於下一次要等到2030年3月17日。

文章掀起瘋傳，眾多網友驚呼長知識了，「好酷喔～」、「這麼特別的日子還不趕快衝一波？」、「是嗎？823砲戰」、「質數的日子耶」、「但今年523也是耶」、「是我誕生日」。

真係一千年得53日？唔信數埋你睇，2000年至2999年全部「質數日」如下（點圖放大瀏覽）↓↓↓

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】