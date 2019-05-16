月球正在「縮水」　過程有如漸變提子乾　NASA：會引發「月震」

美國太空總署（NASA）周一（13日）在《自然地球科學》（Nature Geoscience）期刊上發表的一項研究指出，月球因為內部冷卻而逐漸「縮水」，在過去數億年間已收縮約50米，過程中，月球表面不但出現皺褶形成逆斷層（thrust fault），還引發「月震」（moonquakes）。

脆弱地殼形成逆斷層

研究人員分析由「月球軌道探測器」（Lunar Reconnaissance Orbiter，LRO）拍下逾1.2萬張照片，比對美國「阿波羅計劃」於1969至1977年所錄得的月球地震數據，發現位於月球北極附近的盆地「冷海」（Mare Frigoris）持續發生移位且不斷裂開，證明月球實際上仍有地殼活動，而且相當劇烈。

NASA表示，在收縮過程中月球表面出現皺褶，形成高低不平的表面，情况如同一粒提子萎縮成提子乾；由於月球的地殼有別於地球，並非分為不同板塊，而且很脆弱，因此在收縮的過程中很容易裂開，某些地殼會被推到相鄰地殼的上方形成逆斷層。

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斷層仍處於活躍狀態

領導是項研究的美國國家航空航天博物館（National Air and Space Museum）科學家沃特斯（Thomas Watters）稱：「這些斷層仍處於活躍狀態，當月球逐漸冷卻和收縮很可能會引發『月震』，其中一些震動或相當強烈，約達到黎克特制5級以上」。他指出，專家在規劃未來的月球探索場地，以及人類長期逗留月球等任務時，必須注意陡坡附近可能出現的「月震」。

另一名參與研究的學者、馬里蘭大學（University of Maryland）地質學助理教授斯克姆爾（Nicholas Schmerr）說：「我們從阿波羅計劃中獲益良多，但當年只觸及到表面，如今有了一系列的先進地震儀，對於了解月球的地質可謂跨進一大步，為未來前往月球的任務提供了非常有用的資料」。