【大埔有愛】港鐵故障情侶滯留大埔墟　獲「靚仔哥哥」義載勁感動

香港人真係好有愛！港鐵今日凌晨零時20分因塌樹事故，東鐵線大學至粉嶺站暫停服務，不少在周末外出的市民有家歸不得，有人批評港鐵接駁車安排差，令他們遲遲未能離開。有被困列車的女網民表示，她與男友被迫在大埔墟站下車，正煩惱應如何回家之際，竟獲一名「靚仔哥哥」主動義載到太和，令兩人十分感動。 女網民接受《香港01》訪問時表示，對方稱看到直播後特地出來義載，更堅持不收分毫，令她讚歎：「第一次真正咁感受到大埔有愛！」

女網民跟男友滯留大埔墟站時，獲好心男主動上前義載。（fb群組「Tai Po大埔」圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

該女網民今日凌晨在fb群組「Tai Po大埔」發文，指與男友剛好乘搭了受影響的列車，在大埔墟出閘時遇上「靚仔哥哥」主動義載，「問我哋返邊度，話車我哋返去」。對方透露看到新聞直播，知道東鐵線有延誤，便特地前往大埔墟站「睇吓有冇人要幫手」。這位靚仔司機令兩人相當感動，笑言「大埔好有愛」、「好人一生平安」。

不少網民見狀大讚「靚仔哥哥」很有愛，「香港人嘅眼中唔係得錢，係好有互愛精神，越亂越困難就越要互相扶持」，直指大埔一向也是非常有愛的地方。

女網民接受《香港01》訪問時表示，所乘搭的列車在約於凌晨零時20分停駛，至零時50分乘客才獲安排離開車廂，因太多人及下雨關係，她與男友幾乎是最後一批離開大埔墟火車站，當時港鐵職員稱有接駁巴士載乘客離開，惟男友覺得離家不遠，便沒有乘搭巴士。

港鐵今日凌晨零時20分因塌樹影響，東鐵線大學至粉嶺站暫停服務，不少市民有家歸不得。（資料圖片）

+ 6 + 5 + 4

惟兩人到的士站時，卻見到大排長龍，此時「靚仔哥哥」便如天使般現身，「行嚟問我哋去邊度，可以車我哋」。男友稱要返回太和後，「靚仔哥哥」就帶兩人上車，而「靚仔哥哥」未有收取任何酬勞。男友打算留下聯絡方法請對方食飯，惟「靚仔哥哥」則指有緣再見。

在徬徨時遇上「靚仔哥哥」相助，女網民大讚對方非常好人，令他們驚訝又感動，坦言「第一次真正咁感受到大埔有愛」。

（fb群組「Tai Po 大埔」）