【好人好事】迷路柴犬紅隧奔走　好心司機下車救起助尋回主人

好人一生平安！近日一隻走失柴犬被發現在紅磡隧道內奔走，一位旅遊巴司機慢駛觀察，在安全情況下車將狗狗救起，最後更成功為牠尋回主人，網民都大讚司機是「大好人」，事主亦有現身指涉事柴犬很乖巧，「我都好唔捨得」。

一隻走失柴犬被發現在紅磡隧道內奔走。（影片截圖）

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Facebook專頁「HongKong CarCam」前日（24日）上載一段車Cam短片，顯示於上周一（19日）晚上約10時，一隻柴犬疑似迷了路，在隧道管內奔跑，駕駛旅遊巴的片主發現後慢駛觀察，在安全的情況下，下車將狗狗救起帶到車廂內。

專頁其後補充指，事發於紅磡隧道往九龍方向管道內，而事主隨後亦上載兩張照片，顯示狗狗在車廂內休息及飲水，指牠已跑到腳軟，隨即送往朋友家中暫時託管，「好乖，我都唔捨得佢」，約一日後傳來好消息，狗狗已平安回到主人家中。

過千網民讚好司機的熱心，「感謝有心人」、「多謝你令柴柴返到屋企」，亦有人呼籲主人「請牽好狗狗，不是每隻狗都有機會可以走失都返到去主人身邊」。有網民則認為司機停車救狗或會有危險，「最好盡快出隧道口搵職員處理」，但其他人指片主駕駛經驗豐富，相信是在安全情況下救狗狗。