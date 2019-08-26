清純網紅實況主持被封「正能量教主」　索爆甜笑狂吸信眾

電競項目近年愈來愈受到歡迎，更趨生了不少網紅實況主持。台灣實況女主持「Jojo 啾啾」就因為外表清純甜美，一笑起來讓人覺得充滿能量，被封為「正能量教主代表」！她除了主持節目外，平時打扮亦甚有文青風格，或會Cosplay不同風格，令網民都大叫要排隊入教！

「Jojo 啾啾」是台灣實況直播網紅。（IG「54jojo1208」圖片）

+ 28 + 27 + 26

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

Jojo身為實況主持，本身亦都喜歡打機。她主持過多個電競實況節目，或是登上電視節目及出演MV等等，在Twitch及YouTube上面都有自己的頻道，主持及演出經驗都十分豐富。

「Jojo 啾啾」出席了不少主持或是電視節目活動。（IG「54jojo1208」圖片）

+ 25 + 24 + 23

Jojo本身偏瘦，是骨感美女的代表，身高1.67米但體重只有約99磅（45公斤）。不過天生的纖瘦體態亦令她在外表上有得益，不但有傳統的美人瓜子臉，再加上高挑的鼻樑，令她形象十分百變。不論是便服、晚禮服、文青服、和服等，Jojo都可以輕易征服，長髮短髮同樣迷人！

很多網民都是Jojo的「教徒」，直言看到她就立即說「戀愛了」、「教主就是正」。不過亦有網民笑指，千萬不要看她的實況直播，因為主持到一半就會放黃腔，幻想分分鐘破滅……

（綜合）

↓↓↓ 同場加映：三子之母台俄混血兒古榕榕身形一樣咁Fit！ ↓↓↓

+ 14 + 13 + 12