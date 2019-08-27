颱風天堅持搞鳥聚　鸚鵡遭強風吹落海慘死　台鸚鵡協會被轟虐待

颱風「白鹿」早前吹襲台灣，台東、屏東、高雄受災最為直接。在強風吹襲下，苗栗縣鸚鵡訓練交流協會如期於當地一個漁港舉行鳥聚，其中有網民轉載片段，可見一隻紅金剛鸚鵡不敵風勢，在海邊飛了一會被強風擊落，掉進海中浸死。影片事後遭瘋傳，不少人批評主辦單位有虐待動物之嫌，主辦單位事後則解釋，指涉事鸚鵡未有被固定，意外飛出後遇上亂流才墮海，強調活動沒有虐待行為。

苗栗縣鸚鵡訓練交流協會前日在颱風「白鹿」吹襲期間如期舉行鳥聚，一隻紅金剛鸚鵡飛上海面時被強風擊落，掉進海中浸死。（fb群組「爆怨公社」影片截圖）

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颱風「白鹿」上周六（24日）登陸台灣恆春半島，為全台帶來暴雨及強風，海、陸、空交通均受影響。苗栗縣鸚鵡訓練交流協會當日卻如常於後龍鎮外埔漁港舉行「翱遊天際嘉年華會」，期間發生一宗意外令活動遭當地網民狠批虐待動物。

有網民當日於facebook群組「爆怨公社」轉載影片，可見大批主人帶同鸚鵡聚集於海邊參與鳥聚，其間一隻紅金剛鸚鵡站於岸邊防波堤，似是被困。面對海邊的強風，鸚鵡起飛不久後即被吹倒，於空中掙扎一會被吹進海面，慘被大浪掩沒。畫面可見，拍攝者及身旁的參與者似乎沒有嘗試拯救，當鸚鵡墮海後，更有人大叫：「有一隻落海！嘩，有一隻落海！」

主辦單位事後稱，涉事主人未有固定好鸚鵡，一時不察覺下讓牠飛走，加上在空中遇到亂流，才會發生墮海意外。（fb群組「爆怨公社」影片截圖）

影片事後被網民瘋傳，不少人看過後紛紛到主辦單位苗栗縣鸚鵡訓練交流協會的fb專頁留言，狠批協會明知颱風天仍如期舉辦活動，更讓主人放飛鸚鵡毫不人道，直指行為如虐待動物，「不是放飛，是放死」、「這種連人都可能站不穩的颱風天，帶鳥去放飛的你們到底有什麼資格說你們愛鳥的！你們以為鳥是遙控飛機嗎！」、「你們會員可以辦一場手拉手颱風天站在消波塊上，我很樂意幫你們錄影」。

協會理事長江省榮事後受訪時表示，活動共有500多名鳥友、300多隻鸚鵡參與，指工作人員根據天氣預報，得知颱風不會影響苗栗，而且考慮到參加的鳥友來自各地，已安排好住宿、餐食等，經評估安全後決定如期舉辦。

他解釋，活動進行時由於風勢較大，工作人員已呼籲主人先固定好鸚鵡，並要綁上鎖鏈及不可放飛，不過一名主人將鸚鵡放於肩上，一時不察覺下鸚鵡飛出海邊，加上在空中遇到亂流，才會發生墮海意外，稱涉事主人事後非常心痛，特意爬到岸邊將屍體帶回。他強調，協會絕不會讓鸚鵡在危險的天氣或環境下放飛，期望外界不要誤解。

苗栗縣政府動物保護防疫所亦表示，活動主觀看來並無虐待動物的證據，但仍會聯絡主辦單位，勸導避免於颱風天、水域周邊進行相關活動。