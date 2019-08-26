Google新指引不准上班時談政治　設篤灰工具　被批損公司開放文化

國際互聯網龍頭Google一向標榜自由開放的公司文化，惟近日行政總裁發出內部通告，嚴禁員工在工作期間討論政治及與工作無關的事，甚至正建設「篤灰」工具，讓員工可檢舉他人言論，並設有「版主」管理公司聊天室的對話內容。新指引惹來Google員工不滿，質疑此舉為打壓異見，與公司秉持的開放文化背道而馳。

Google日前發出最新內部指引，要求員工不要在工作期間討論政治及時事。（資料圖片）

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據外國傳媒報道，Google行政總裁Sundar Pichai在上周五（23日），以電郵向全體員工發出最新指引，要求員工在工作時不能有「破壞性」對話，亦警告他們要為自己在辦公室內的言論負責。Google發言人稱，明白同事間的討論有助建立群體，「但激烈的政治辯論或時事爭議，會阻礙同事們的日常工作」，更重申員工的責任是完成工作。除發出最新指引外，Google同時正設立「篤灰」工具，讓員工檢舉他人言論，亦成立管理員團隊監控公司聊天室的對話內容。

有員工批評Google此舉是打壓異見。（資料圖片）

Google此舉引來不少員工不滿，當中工程師Irene Knapp認為，這是打壓異見，「公司親手將最重要的自由開放文化斷送」。

Google的企業文化一向主張自由開放，鼓勵員工互相質問，如不認同上司的決定，可提出異議。在過去20年Google為科技產業帶來突破性發展，創辦人亦歸功於公司的自由開放文化。

Google讓網民向系統提出地點改名建議，當中不乏奇怪名稱：

+ 5 + 4 + 3

惟這獨特文化近年為Google帶來管理上困擾，有部分員工利用公司的內部聊天系統，號召其他員工反對公司的專案，例如為中國市場研究經篩選的搜尋引擎、與美國國防部合作人工智能等，最終因員工反對而告吹。

（彭博）