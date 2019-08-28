大膽女地鐵拍片露半胸捱轟　網民估係32E「大馬陳茵媺」米兒

馬來西亞近日瘋傳一條超性感短片，當中一名只穿超幼低胸吊帶背心的女子坐地鐵時，擺出多個撩人姿勢、嘟嘴、甚至擠壓雙乳，以營造深深的乳溝事業線。最後她更曾拉低自己的小背心至幾乎露點，露出大半胸部，但其背後清晰可見有數名乘客，行為十分大膽，引來大批網民批評。 其後有網民發覺，女子與當地被封為「大馬陳茵媺」的網紅米兒Mier十分相似，質疑她就是片中人。米兒未有直接承認或回應短片，不過卻引起網民對其注意，皆因她不但擁32E超勁上圍，社交媒體上的大膽作風，經常上載性感照片令不少人意外地成為了她的粉絲！

網上流傳一條短片，指一名女子在馬來西亞的地鐵上，穿着清涼，做出不雅行為。（網上短片截圖）

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米兒本身是馬來西亞化妝師、模特兒兼網紅，樣子與香港藝人陳茵媺十分相似，因而獲封為「大馬陳茵媺」。她在2014年中華小組環球大賽東南亞賽區中，獲頒「最上鏡小姐」。米兒身高1.65米，體重48公斤（約105磅），身高體重比例平衡，但她卻有32E的豐滿上圍，絕對比得上真正的陳茵媺！

「大馬陳茵媺」米兒作風大膽，社交帳戶上有不少性感照。（IG「callmemiermier.official」圖片）

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米兒的大膽作風，從她的IG就可以得知。即使是一般的生活照片，都可能會有性感的衣着或是姿勢，更曾有處理後的露點照。米兒上載圖片後，很多時都會得到粉絲的熱烈回應，大讚「性感美麗的天使」、「這張很有感覺」、「女神」、「性感可愛」。

「大馬陳茵媺」米兒都是一位愛狗之人。（IG「callmemiermier.official」圖片）

當中有眼利網民曾翻看米兒IG舊照，發現她在6月28日曾經上載一張自己坐地鐵時拍下的照片，當時她穿上同樣的背心上衣、漫畫風長褲、牛仔背心，令人懷疑她就是瘋傳地鐵脫衣片的主角，惟該張照片目前已被刪除。

（綜合）

在 Instagram 查看這則貼文 MierYap💕米兒（@callmemiermier.official）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 16 日 上午 8:56 張貼

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