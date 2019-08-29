【慎入】俄婦腹部長25公斤「沙灘波」巨瘤　醫生雙手環抱吃力取出

所謂「病向淺中醫」，如感到不適實在應盡快求醫，以免耽誤病情。俄羅斯一名59歲婦人早前出現腹部劇痛及呼叫困難等症狀，求醫後醫生發現其腹部出現巨大腫瘤，需要進行緊急手術切除。醫生從婦人的腹部取出一個如沙灘波大小、重達25公斤的巨型腫瘤，尺寸大得令醫生要以雙手抱着才能取出。

俄羅斯一名59歲婦人早前出現腹部劇痛及呼叫困難等症狀，求醫後醫生發現其腹部出現巨大腫瘤。（莫斯科市臨床醫院fb專頁影片截圖）

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該名59歲婦人日前到俄羅斯莫斯科市臨床醫院（Moscow City Clinical Hospital）求醫，稱感到腹部劇痛以及呼吸困難，外科醫生阿魯丁（Dmitry Aryutin）及其團隊負責其個案，經檢查後竟發現婦人腹部有一個巨型腫瘤，尺寸如一個沙灘波般，認為應盡快進行手術。

從醫院facebook專頁的影片可見，醫生從婦人的腹部切除滿佈血絲的巨型腫瘤，由於腫瘤重達25公斤，醫生需要雙手環抱才能取出，看起來有點吃力。完成手術後，醫生不禁振臂歡呼互相鼓勵及慶祝。

完成手術後，醫生不禁振臂歡呼互相鼓勵及慶祝。（莫斯科市臨床醫院fb專頁影片截圖）

阿魯丁手術後於fb帖文指出，涉事婦人手術後康復情況良好，而相關案例事實上不算獨特，「我們外科醫生時常會遇到類似的大腫瘤，往往是因為患者忽視健康警號、一再推遲求醫所造成」。他續稱，腫瘤如果持續增大，會壓迫腸道、胃部和膀胱等器官，引起不適及疼痛，但大多數患者卻常常認為不適會自行消失而延誤求醫。

雖然該婦人的腫瘤相當巨型，卻不是紀錄中最大的一個，美國康涅狄格州一名醫生去年就從一名38歲的女病人身上，切除了一個重達60公斤的卵巢腫瘤。

（每日郵報）